«Parco, finanziamento strategico per ambiente»
«Esprimo viva soddisfazione per l’ammissione a finanziamento del progetto del Parco naturale regionale di Porto Conte, che potrà contare su 4,2 milioni di euro destinati a interventi di ripristino ambientale e forestale di straordinaria rilevanza per il nostro territorio» così Christian Mulas
«Parco, finanziamento strategico per ambiente»

ALGHER - «Esprimo viva soddisfazione per l’ammissione a finanziamento del progetto del Parco naturale regionale di Porto Conte, che potrà contare su 4,2 milioni di euro destinati a interventi di ripristino ambientale e forestale di straordinaria rilevanza per il nostro territorio». Lo dichiara Christian Mulas, Presidente della Commissione consiliare Ambiente del Consiglio comunale di Alghero, commentando il via libera del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito dell’Accordo di Coesione MASE–FSC 2021–2027.

Si tratta di un risultato significativo prosegue Mulas che premia il lavoro tecnico e istituzionale svolto in sinergia tra il presidente del Parco, la Regione Sardegna, il Ministero e l’Amministrazione comunale, che ha creduto con determinazione in questo percorso. A quest’ultima va il mio plauso per aver sostenuto con convinzione un progetto strategico per il futuro della città».

Il Presidente della Commissione Ambiente sottolinea anche le importanti ricadute economiche e occupazionali: «Gli interventi previsti dalla rinaturalizzazione delle pinete alla valorizzazione dei boschi di leccio e delle aree costiere rappresentano non solo un investimento ambientale, ma un’opportunità concreta di crescita sostenibile. La realizzazione delle opere e la successiva gestione delle attività potranno generare lavoro qualificato e rafforzare la filiera locale legata all’ambiente, alla manutenzione del territorio e al turismo responsabile».

«Il Parco di Porto Conte aggiunge consolida così il proprio ruolo di presidio naturalistico e di attrattore turistico di qualità. La tutela del paesaggio e della biodiversità non è alternativa allo sviluppo: ne è la condizione imprescindibile. Solo attraverso una pianificazione attenta e interventi strutturali possiamo garantire uno sviluppo moderno, duraturo e coerente con l’identità ambientale e culturale della nostra comunità. Investire nel ripristino ambientale e nell’adattamento ai cambiamenti climatici significa assumersi una responsabilità verso le nuove generazioni. Alghero e il suo Parco dimostrano ancora una volta che è possibile coniugare salvaguardia della natura, crescita economica e valorizzazione turistica in una visione integrata e lungimirante» chiude la nota il presidente della commissione consiliare Ambiente Christian Mulas.
