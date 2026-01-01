Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportCalcio › Latte Dolce, vittoria di carattere
Cor 22:12
Latte Dolce, vittoria di carattere
Vittoria di carattere per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 0-2 il Trastevere e conquista il decimo successo stagionale, salendo a 34 punti in classifica. La prossima settimana, il campionato di Serie D, osserverà un turno di riposo
Latte Dolce, vittoria di carattere

SASSARI - Vittoria di carattere per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 0-2 il Trastevere e conquista il decimo successo stagionale, salendo a 34 punti in classifica. La prossima settimana, il campionato di Serie D, osserverà un turno di riposo per lasciare spazio al “Torneo di Viareggio”: Cabeccia e compagni torneranno in campo il prossimo 15 marzo contro la capolista Scafatese. Dopo un’iniziale fase di studio, al 12’ è il Sassari Calcio Latte Dolce a costruire la prima occasione del match: errore difensivo di Baldari, Cotugno recupera palla, ma la sua conclusione viene deviata dalla difesa granata e termina fuori. I sassaresi provano a sfruttare le ripartenze e al 16’ Cabeccia, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Cotugno, colpisce di testa sfiorando il palo. Il match si infiamma e al 20’: nel giro di un minuto, prima Lazzarini para in due tempi la conclusione di Loru, poi Morano dalla distanza sfiora l’incrocio dei pali.

Le due squadre giocano una partita a viso aperto e con ottime trame di gioco: alla mezz’ora Icardi tenta l’eurogol con una rovesciata deviata in calcio d’angolo dalla difesa biancoceleste. I ragazzi di mister Fini rispondono agli assalti del Trastevere e al 36’ arriva il vantaggio ospite: lampo di Bouabre, che trova Loru; il gioocatore ex Vis Pesaro dall’area piccola serve Tokić e l’attaccante croato spinge in porta il pallone dello 0-1. Negli ultimi 10’ i romani alzano il proprio baricentro, ma il primo tempo termina con il Sassari Calcio Latte Dolce avanti 0-1.

Nella ripresa i sassaresi partono forte e al 60’, dopo diversi assalti, trovano il raddoppio: lancio per Loru, Lazzarini para la conclusione del giocatore biancoceleste, ma sulla ribattuta arriva Fois che a botta sicura firma il suo primo gol tra i grandi (0-2 al 60’). Il Trastevere prova a reagire, ma la difesa sassarese si dimostra attenta e difende il risultato senza difficoltà. Negli ultimi 10’ il Trastevere si rende pericoloso con Compagnone con un tiro al volo che termina alto e Rasicci, la cui conclusione viene deviata in corner da un attento Salvato. All’88’ grande opportunità per i sassaresi: Tannor serve Tokić che a tu per tu con Lazzarini si fa anticipare dall’estremo difensore granata. L’arbitro assegna 6’ di recupero, nei quali si registra la sola conclusione di Compagnone parata senza patemi da Salvato. Il Sassari Calcio Latte Dolce torna così alla vittoria dopo le sconfitte subite contro Monastir e Ischia e sale a 34 punti in classifica.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21:48
24° successo per l´Alghero
Campionato di Promozione (26ª giornata - Girone B): Doppietta di Barboza, Carboni e Roccuzzo che regalano i tre punti all’Alghero, poker al Li Punti
21:53
Fc Alghero, un punto contro la capolista
La Fc Alghero conquista un punto prezioso nella ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone D, fermando la capolista Monte Alma sullo 0 – 0 al termine di una gara intensa, combattuta e giocata con grande spirito di sacrificio
27/2Fc Alghero si prepara alla capolista Monte Alma
26/2Alghero in trasferta a Li Punti
27/2Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari
23/2La Fc Alghero pareggia sul campo del San Paolo
23/2L’Alghero cala il poker contro San Giorgio
25/2Coppa Italia: semifinale Alghero-Bonorva
20/2Alghero in campo contro San Giorgio
19/2Fc Alghero in casa del San Paolo Sassari
19/2Goleada Alghero: 6 a 1 alla Macomerese
16/2Per l´Alghero il secondo pareggio
« indietro archivio calcio »
2 marzo
«Asl, atto aziendale votato nel silenzio»
2 marzo
Ad Alghero un nuovo Comitato per il
2 marzo
«Alghero penalizzata su Milano»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)