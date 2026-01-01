Cor 22:12 Latte Dolce, vittoria di carattere Vittoria di carattere per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 0-2 il Trastevere e conquista il decimo successo stagionale, salendo a 34 punti in classifica. La prossima settimana, il campionato di Serie D, osserverà un turno di riposo



SASSARI - Vittoria di carattere per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 0-2 il Trastevere e conquista il decimo successo stagionale, salendo a 34 punti in classifica. La prossima settimana, il campionato di Serie D, osserverà un turno di riposo per lasciare spazio al “Torneo di Viareggio”: Cabeccia e compagni torneranno in campo il prossimo 15 marzo contro la capolista Scafatese. Dopo un’iniziale fase di studio, al 12’ è il Sassari Calcio Latte Dolce a costruire la prima occasione del match: errore difensivo di Baldari, Cotugno recupera palla, ma la sua conclusione viene deviata dalla difesa granata e termina fuori. I sassaresi provano a sfruttare le ripartenze e al 16’ Cabeccia, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Cotugno, colpisce di testa sfiorando il palo. Il match si infiamma e al 20’: nel giro di un minuto, prima Lazzarini para in due tempi la conclusione di Loru, poi Morano dalla distanza sfiora l’incrocio dei pali.



Le due squadre giocano una partita a viso aperto e con ottime trame di gioco: alla mezz’ora Icardi tenta l’eurogol con una rovesciata deviata in calcio d’angolo dalla difesa biancoceleste. I ragazzi di mister Fini rispondono agli assalti del Trastevere e al 36’ arriva il vantaggio ospite: lampo di Bouabre, che trova Loru; il gioocatore ex Vis Pesaro dall’area piccola serve Tokić e l’attaccante croato spinge in porta il pallone dello 0-1. Negli ultimi 10’ i romani alzano il proprio baricentro, ma il primo tempo termina con il Sassari Calcio Latte Dolce avanti 0-1.



Nella ripresa i sassaresi partono forte e al 60’, dopo diversi assalti, trovano il raddoppio: lancio per Loru, Lazzarini para la conclusione del giocatore biancoceleste, ma sulla ribattuta arriva Fois che a botta sicura firma il suo primo gol tra i grandi (0-2 al 60’). Il Trastevere prova a reagire, ma la difesa sassarese si dimostra attenta e difende il risultato senza difficoltà. Negli ultimi 10’ il Trastevere si rende pericoloso con Compagnone con un tiro al volo che termina alto e Rasicci, la cui conclusione viene deviata in corner da un attento Salvato. All’88’ grande opportunità per i sassaresi: Tannor serve Tokić che a tu per tu con Lazzarini si fa anticipare dall’estremo difensore granata. L’arbitro assegna 6’ di recupero, nei quali si registra la sola conclusione di Compagnone parata senza patemi da Salvato. Il Sassari Calcio Latte Dolce torna così alla vittoria dopo le sconfitte subite contro Monastir e Ischia e sale a 34 punti in classifica.