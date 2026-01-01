S.A. 15:26 «Chiarezza su palme e costi» Forza Italia Alghero chiede chiarezza sulla determina di liquidazione dell´importo di 42 mila euro relativa al servizio di messa a dimora delle palme Phoenix sul lungomare Barcellona







«Forza Italia non intende alimentare polemiche strumentali, ma ritiene doveroso, nell’interesse della città e della corretta gestione delle risorse pubbliche, che l’amministrazione chiarisca con atti e documenti alla mano se e quale parte del servizio sia stata effettivamente eseguita, su quali verifiche tecniche si fondi la liquidazione e se siano previste garanzie di attecchimento e modalità di eventuale saldo finale» si legge nella nota diffusa dal gruppo azzurro. E' indispensabile - concludono - che l’amministrazione in tempo reale fornisca spiegazioni puntuali e trasparenti, affinché sia chiaro ai cittadini cosa è stato pagato, cosa è stato realizzato e quali interventi sono in corso o ancora da eseguire. Ciò anche al fine di evitare la richiesta di intervento di altre pubbliche autorità deputate al controllo di legalità. ALGHERO - Il Gruppo consiliare di Forza Italia chiede chiarezza sulla determina di liquidazione dell'importo di 42 mila euro relativa al servizio di messa a dimora delle palme Phoenix sul lungomare Barcellona [ LEGGI ]: «dalla documentazione pubblicata emergono elementi che necessitano di un immediato approfondimento. Si tratta di un intervento che, per sua natura, dovrebbe prevedere non solo la messa a dimora, ma anche adeguate garanzie di attecchimento prima di procedere a pagamenti integrali. Per questo è necessario comprendere se il servizio sia stato svolto, in quale misura e con quali attestazioni tecniche».«Forza Italia non intende alimentare polemiche strumentali, ma ritiene doveroso, nell’interesse della città e della corretta gestione delle risorse pubbliche, che l’amministrazione chiarisca con atti e documenti alla mano se e quale parte del servizio sia stata effettivamente eseguita, su quali verifiche tecniche si fondi la liquidazione e se siano previste garanzie di attecchimento e modalità di eventuale saldo finale» si legge nella nota diffusa dal gruppo azzurro. E' indispensabile - concludono - che l’amministrazione in tempo reale fornisca spiegazioni puntuali e trasparenti, affinché sia chiaro ai cittadini cosa è stato pagato, cosa è stato realizzato e quali interventi sono in corso o ancora da eseguire. Ciò anche al fine di evitare la richiesta di intervento di altre pubbliche autorità deputate al controllo di legalità.