Cor 11:23
«Alghero, palme pagate e abbandonate»
Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina (Lina) Bardino e Nina Ansini – del Gruppo consiliare di Forza Italia- intervengono nuovamente sulla vicenda delle palme destinate alla piantumazione in viale Barcellona, alla luce delle preoccupanti novità emerse
«Alghero, palme pagate e abbandonate»

ALGHERO - «Parliamo di un quantitativo più ampio di palme “Phoenix” ordinato dall’Amministrazione e parzialmente liquidato. Di questo lotto, 12 esemplari risultano da settimane completamente abbandonati nel fango nell’area del “Mariotti”, esposti alle intemperie, senza adeguate cure e senza alcuna messa a dimora. Una condizione che mette seriamente a rischio la loro sopravvivenza e che potrebbe determinare la perdita definitiva delle piante, con conseguente danno economico e ambientale. La situazione appare ancor più grave alla luce della determina di liquidazione con cui si attesta l’avvenuta esecuzione del servizio di messa a dimora nel 2025, in un arco temporale compreso tra il 19 e il 31 dicembre. La liquidazione, pari a circa 45 mila euro lordi (o somma di poco inferiore), risulta disposta sulla base della regolarità della prestazione».

Numerose le domande: Ma se il servizio di messa a dimora è stato formalmente eseguito, come è possibile che 12 palme risultino ancora adagiate sulla terra, in stato di abbandono? E le altre dove sono? È stato svolto il servizio solo parzialmente? Oppure non è stato eseguito affatto? E su quali presupposti è stata attestata la regolare esecuzione e il pagamento? A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di perplessità: prima di procedere alla liquidazione di un intervento di messa a dimora, non dovrebbe essere prevista una verifica tecnica e una garanzia minima sull’effettivo attecchimento delle piante? «Siamo di fronte a una vicenda estremamente delicata, che non ha soltanto rilievo politico ma investe direttamente la correttezza degli atti amministrativi, la gestione delle risorse dei cittadini algheresi e profili di rilevanza non solo amministrativa. Oltre al potenziale danno erariale, vi è il mancato rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto di rigenerazione del verde urbano più volte annunciato dall’Amministrazione».

Forza Italia chiede con urgenza la verifica immediata dello stato fitosanitario delle 12 palme abbandonate e la loro tempestiva messa a dimora, se ancora possibile. Ma nell’interesse degli algheresi chiede anche un chiarimento puntuale sulle somme liquidate, sulle attestazioni di regolare esecuzione e l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative e non solo. Non è accettabile che beni acquistati con il denaro pubblico vengano abbandonato per settimane nel fango, con il concreto rischio di essere perduti. Su questi temi servono rigore, trasparenza e rispetto assoluto delle procedure. Il Gruppo consiliare di Forza Italia continuerà a vigilare con determinazione, nell’interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini, e agirà in tutte le sedi per ottenere chiarezza su una vicenda che presenta pesanti ombre.

Foto d'archivio
20 febbraio
