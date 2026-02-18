Cor 11:09 Il grido del Comitato San Paolo

«Servono ora riscontri concreti» San Paolo, il Comitato incontra il Sindaco di Alghero: sul tavolo rifiuti, servizi e sicurezza stradale. Vertice cordiale in Comune con il presidente del Consiglio e gli assessori. Dal nodo ecocentro alla richiesta di restituire alla collettività il “pallone”, fino alla carenza di servizi essenziali nel quartiere a sud della città



ALGHERO – Un confronto definito «cordiale e rispettoso dei ruoli» quello che nella serata di ieri, 19 febbraio 2026, ha visto il Comitato Area San Paolo incontrare l’amministrazione comunale. Al tavolo il Sindaco, il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e gli assessori Daga, Corbia e Selva.

La discussione ha abbracciato i grandi e piccoli problemi che interessano il quartiere, un’area ampia che si estende da Piazza Sulis fino alla scaletta di Calabona, Sant’Anna, Argentiera e in generale tutta la zona sud della città. Tra le priorità evidenziate dal Comitato c’è la gestione dei rifiuti inerti, con la richiesta di individuare un’area idonea per la collocazione di un ecocentro a servizio del quartiere. Un tema ritenuto urgente dai portavoce, anche alla luce delle criticità legate all’abbandono dei materiali.



Altro punto centrale è la questione del “pallone”, per il quale è stata avanzata la richiesta di restituire quegli spazi alla piena fruizione della collettività, valorizzandoli come luogo di aggregazione.

Non meno rilevante il capitolo servizi: il quartiere, secondo quanto segnalato, risulta sprovvisto di bancomat e postamat, così come di presidi essenziali quali un ambulatorio di primo soccorso o uno sportello comunale per il disbrigo di pratiche anagrafiche e di stato civile. Sul fronte della viabilità e della sicurezza stradale, il Comitato ha chiesto la chiusura di tutte le intersezioni lungo via Giovanni XXIII, via De Gasperi e viale della Resistenza. Affrontate anche le questioni relative al Centro Residenziali Anziani ormai abbandonato, al El Trò, al piazzale intitolato a Giuni Russo e al posizionamento di rastrelliere per biciclette e motocicli.



Nel corso dell’incontro si è discusso inoltre di temi più ampi come il Puc, la carenza di parcheggi e la necessità di portare in Consiglio comunale il regolamento sui comitati, ancora in attesa di discussione. Secondo quanto riferito dai portavoce, dall’amministrazione sarebbe arrivato un riscontro ritenuto «importante»: alcune problematiche potrebbero trovare soluzione in tempi brevi, mentre altre necessitano di approfondimenti tecnici e tempi più lunghi per essere affrontate in maniera strutturale. Il Comitato Area San Paolo, rappresentato da Carlo Ibba, Salvatore Arru, Paola Amadori e Palmiro Are, ha infine ringraziato l’amministrazione e il Sindaco per l’ascolto e per l’opportunità di esporre le criticità del quartiere, auspicando ora riscontri concreti sui punti affrontati.



Foto d0archivio