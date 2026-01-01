Cor 21:53 Fc Alghero, un punto contro la capolista La Fc Alghero conquista un punto prezioso nella ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone D, fermando la capolista Monte Alma sullo 0 – 0 al termine di una gara intensa, combattuta e giocata con grande spirito di sacrificio



ALGHERO - Contro la prima della classe, i giallorossi hanno sfoderato una prestazione di carattere, confermando compattezza e solidità difensiva, soprattutto nel finale quando gli ospiti hanno provato ad alzare il ritmo alla ricerca del colpo decisivo. La cronaca si apre con un buon approccio della Fc Alghero che al quarto d’ora si rende pericolosa: Cherchi svetta di testa e prolunga per Carbone, che sempre di testa tenta la conclusione, con il pallone che termina di poco a lato. Un’azione ben costruita che dà fiducia ai padroni di casa.



Il Monte Alma risponde al 37’ con la prima vera occasione del match: Zillo lascia partire un potente destro, ma il portiere algherese Dore si oppone con prontezza deviando in calcio d’angolo. La capolista prova ad affondare, ma la retroguardia giallorossa risponde colpo su colpo, chiudendo ogni varco con attenzione e determinazione. Nel finale di primo tempo è ancora la Fc Alghero a farsi vedere in avanti: sugli sviluppi di un corner battuto da Spanu, la traiettoria si fa insidiosa e la palla sfiora l’incrocio dei pali, facendo trattenere il fiato al pubblico presente. Si va così al riposo su un risultato di equilibrio. Nella ripresa il Monte Alma aumenta la pressione. Al 51’ Medas colpisce l’esterno del palo sinistro con una conclusione velenosa che termina fuori di poco. Otto minuti più tardi, al 59’, è Leoncini a sfiorare il vantaggio colpendo la traversa con un tiro ravvicinato. Gli ospiti insistono, ma la mira degli avanti rossoblù non è delle migliori e la difesa algherese regge l’urto con ordine e lucidità.



Nel finale forcing deciso del Monte Alma, che prova a schiacciare i giallorossi nella propria metà campo. Tuttavia, la Fc Alghero si compatta ulteriormente, difendendo con grande attenzione e spirito di sacrificio fino al triplice fischio. Un punto importante contro la capolista che dà morale e consapevolezza alla squadra, protagonista di una prova solida e generosa. La Fc Alghero dimostra ancora una volta di poter competere con tutte, confermando crescita e determinazione in un campionato sempre più avvincente dove la salvezza è ancora a portata di mano.



FC ALGHERO: Dore, Marrosu, Carbone (1’ st Serra R.), Spanu, Correddu, Gnani, Peana, Serra Federico (27’ st Zanda), Cherchi (22’ pt Federici), Riu, Ardu (5 st Pintus).

A disposizione: Serra Francesco, Pinna, Mameli, Cingotti, Carta. Allenatore: Tommaso Movilli



MONTE ALMA: Frau, Diouf (17’ st Chiesa), Sechi, Onali (1’ st Fadda), Galletti, Zillo, Leoncini, Zallu, Garbuio (22’ st Galante), Medas (17’ st Addis), Spillo.

A disposizione: Ruzzu, Samb, Serra, Pintus, Stangoni. Allenatore: Ivano Falchi

Arbitro: Giuseppe Cadoni di Sassari