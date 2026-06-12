Cor 17:55 Base Popolare fa casa ad Alghero: interviste Alberto Bamonti e Gianni Martinelli fanno gruppo ed escono dalla civica di Centrodestra Noi RiformiAmo Alghero. Pietrino Fois, Roberto Capelli e Giulio Steri presentano il nuovo progetto di Centro







ALGHERO - Durante l’incontro di questa mattina sono intervenuti, oltre ai rappresentanti di Base Popolare, anche l’assessore regionale Antonio Piu, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto col suo vice Francesco Marinaro (attualmente espressione proprio del nuovo gruppo), i consiglieri comunali Gianni Occhioni e Massimiliano Fadda, il coordinatore cittadino di Porto Torres Avanti, Bastianino Spanu, il dirigente regionale del Partito democratico Mario Bruno e il leader centrista algherese Antonello Usai.