 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 17:55
Base Popolare fa casa ad Alghero: interviste
Alberto Bamonti e Gianni Martinelli fanno gruppo ed escono dalla civica di Centrodestra Noi RiformiAmo Alghero. Pietrino Fois, Roberto Capelli e Giulio Steri presentano il nuovo progetto di Centro
<i>Base Popolare</i> fa casa ad Alghero: interviste

ALGHERO - Durante l’incontro di questa mattina sono intervenuti, oltre ai rappresentanti di Base Popolare, anche l’assessore regionale Antonio Piu, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto col suo vice Francesco Marinaro (attualmente espressione proprio del nuovo gruppo), i consiglieri comunali Gianni Occhioni e Massimiliano Fadda, il coordinatore cittadino di Porto Torres Avanti, Bastianino Spanu, il dirigente regionale del Partito democratico Mario Bruno e il leader centrista algherese Antonello Usai.
11/6/2026
Mario Conoci entra in Fratelli d’Italia
Ufficializzata l’adesione al partito di Mario Conoci, già sindaco della città. Si tratta della naturale evoluzione di un percorso politico avviato da tempo. Soddisfazione è stata espressa anche dal commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli
11/6/2026
1° Congresso regionale di Forza Italia
I delegati saranno chiamati ad eleggere il Segretario regionale e i 15 componenti della Segreteria regionale. Appuntamento sabato 13 giugno a Cagliari
1/6/2026
Gaia Brau presidente di Gioventù Nazionale
Fratelli d’Italia nel Sassarese: si conclude la due giorni di confronto per il futuro dei territori. Brau presidente provinciale di Gioventù Nazionale
9/6Tissi, incontro sulla comunità energetica
3/6Riservisti israeliani in vacanza: Governo chiarisca
3/6Destra Democratica Italiana: iscrizioni e scuola politica
3/6«Riservisti israeliani in Sardegna: inaccettabile»
2/6A Stintino il Consiglio comunale dei ragazzi
2/6Xarxa Vives, rilancio ad Alghero
2/6Gioventù Nazionale: gli auguri ad Auriemma
31/5A Oristano il popolo Pentastellato
26/5Accademia di Belle Arti diffidata
25/5Nasce anche l'Unione dei Comuni del Sassarese
« indietro archivio politica »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)