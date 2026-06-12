S.A. 17:47 180 Barracelli all’Ironman 70.3 di Alghero Il protocollo applicato ha integrato con successo la pianificazione locale e il supporto strategico sovracomunale. Grazie a questa sinergia, è stato possibile blindare i punti critici dell’intero tracciato, garantendo la massima sicurezza per atleti e spettatori



ALGHERO – Il Coordinamento Operativo Regionale, con i Capitani Giuseppe Vargiu e Riccardo Paddeu, esprime profonda soddisfazione per l’eccellente risultato raggiunto nella gestione della sicurezza e della viabilità in occasione dell’IRONMAN 70.3 di Alghero. La manifestazione internazionale, che ha trasformato la Riviera del Corallo nel teatro di una complessa macchina organizzativa, ha consacrato l’efficacia del modello operativo messo in atto dal Coordinamento Regionale e dal Comando Barracelli di Alghero. Il protocollo applicato ha integrato con successo la pianificazione locale e il supporto strategico sovracomunale. Grazie a questa sinergia, è stato possibile blindare i punti critici dell’intero tracciato, garantendo la massima sicurezza per atleti e spettatori.



Durante l’evento, i Barracelli hanno rappresentato l’organo di polizia più numeroso impiegato sul campo. Sotto il coordinamento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, il dispositivo ha schierato ben 180 barracelli dislocati lungo il percorso, appartenenti a 35 Compagnie Barracellari giunte a supporto da tutta la Sardegna, supportati da 45 mezzi di cui 35 attrezzati per l’antincendio boschivo e 4 moto per il pattugliamento dinamico. Questa capillarità ha assicurato una copertura totale dei nodi viari più sensibili su un percorso di 114 km (70.3 miglia), l’area supera i 200 kmq. I barracelli hanno dimostrato un’elevata professionalità nella gestione autonoma della complessa viabilità. È risultata vincente anche la cooperazione strategica con la Direzione Gara e le altre forze di polizia locali e statali.



L’efficacia e la complessità di questo dispiegamento territoriale rappresentano un caso unico nell’Isola. Con questa operazione, il Coordinamento Operativo Regionale sta di fatto ponendo le basi per la futura istituzione di un Comando Regionale delle Compagnie dei Barracelli. Il Coordinamento Operativo Regionale rivolge un sentito ringraziamento a tutti i Sindaci per aver messo a disposizione il proprio Comando Barracelli, i Comandanti e i singoli barracelli per la straordinaria professionalità dimostrata in una vetrina internazionale così prestigiosa.

Un plauso alla Protezione Civile della Regione Sardegna per il supporto logistico sulle comunicazioni radio mettendo a disposizione 40 radio portatili, una stazione base e del personale presente in Direzione Gara.