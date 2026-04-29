S.A. 14:03 La festa di Sant Joan de la Porta Llatina ad Alghero Il 5, 6 e 7 maggio tornano ad Alghero le celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina. La festa inizierà martedì presso il Monument a la Unitat de la Llengua, con una processione nel centro storico. Il programma



ALGHERO - La festa di Sant Joan de la Porta Llatina, arrivata alla quinta edizione moderna, ritorna ad Alghero il 5, 6 e 7 maggio, con la direzione artistica di Claudio Gabriel Sanna e la supervisione generale di Mauro Mulas. La festa inizierà martedì 5 maggio, giusto la conclusione del Correllengua Agermanat, presso il Monument a la Unitat de la Llengua, dal quale, alle 18.30 partirà la processione per le strade del centro storico. In quest’occasione avrà luogo la tradizionale esecuzione itinerante delle Cobles de la Conquista dels Francesos, accompagnate Coro Logudoro di Usini (dir. Dario Pinna), con le voci soliste di Claudio Gabriel Sanna, Franca Masu ed Ester Formosa. Agli strumenti: Claudio Gabriel Sanna (chitarra-liuto), Paolo Zuddas & Tomborins Sant Joan de la Porta Llatina con la direzione di Paolo Zuddas, Dario Pinna, Riccardo Cherchi (viole) e Nico Casu (tromba). Parteciperanno alla processione anche i Cavalls Cotoners della Piccola Compagnia di Alghero, il Gruppo Folk Sant Miquel e la Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer. La processione finirà nella chiesa di Sant Miquel dove avrà avrà luogo la cerimonia di rinnovo del voto.



La cerimonia prevede un atto di amicizia tra le città di Alghero, Sassari e Oristano, l’esecuzione del canto Tristes Erant Apostoli, interpretata dal Coro Logudoro di Usini, la lettura delle Crides de Sant Joan da parte del banditore Mauro Mulas e, per concludere, le Cobles de la Conquista dels Francesos, interpretate da Claudio Gabriel Sanna, Ester Formosa e Franca Masu. I testi delle Crides de Sant Joan e delle Cobles de la Conquista dels Francesos sono conservati nel Llibre de les cerimònies dell’Arxiu Històric del Municipi de l'Alguer. A chiudere le celebrazioni un’esibizione della Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer in piazza Ginnasio. Presenti in occasione della festa anche il Presidente della Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, e la Vicepresidente Mireia Plana, accompagnati dalla direttrice Rut Carandell.



Mercoledì 6 maggio seguiranno le attività di Sant Joan de la Porta Llatina presso la Biblioteca catalana alle ore 18, con la presentazione dei libri Nació i Estat e Paraules de President di Josep Vicenç Mestre Nogué. Dialogherà con l’autore Quim Torra, presidente emerito della Generalitat de Catalunya. Seguirà un dialogo tra il presidente Torra e Pere Lluís Alvau, presentato da Carlo Sechi, direttore dell’Obra Cultural de l’Alguer. Alle 21h al ristorante Poco Loco, appuntamento con il RockAlguer del CantAlguer: Arbre del Peix (vincitori del CantAlguer 2022) e Lo Maquini (vincitori del CantAlguer 2025) in concerto, ingresso libero. Giovedì 7 maggio, la Biblioteca catalana ospiterà la presentazione del libro La llengua de la nostàlgia. Els imaginaris sociolingüístics de l’Alguer, di Ivan Solivellas, che dialogherà con Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero.

Sant Joan de la Porta Llatina è una manifestazione organizzata da Plataforma per la Llengua e Obra Cultural de l’Alguer, e riceve il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e dell’Ufficio di Alghero della Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia.