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S.A. 15:08
20 anni di mobilità internazionale a Sassari
ESN Sassari e l´Università di Sassari: vent´anni insieme per la mobilità internazionale. Prossimi eventi il 6 giugno e il 18 settembre
20 anni di mobilità internazionale a Sassari

SASSARI – Nel 2026 l'Associazione Erasmuss - ESN Sassari celebra il suo ventesimo anniversario con un programma di eventi aperti alla città, costruito insieme all'Università degli Studi di Sassari e alle istituzioni del territorio. Il primo appuntamento, la cerimonia istituzionale, ha già avuto luogo nei giorni scorsi nell’Aula Magna dell’Ateneo. ESN Sassari nasce all'interno dell'Università degli Studi di Sassari e in vent'anni ha costruito con l'Ateneo un rapporto che va ben oltre il semplice patrocinio. L'Università ospita le attività dell'associazione nelle proprie strutture, il suo Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali collabora attivamente all'accoglienza degli studenti internazionali, e i volontari ESN sono parte integrante del sistema di supporto agli studenti Erasmus+ che ogni anno scelgono Sassari come destinazione.

Solo nel 2024/25 sono stati 352 gli studenti internazionali accolti e 578 quelli partiti da Sassari verso università europee e mondiali. Non è un caso che alcuni ex soci di ESN Sassari lavorino oggi all'interno dell'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Sassari: la prova più concreta che questo percorso di volontariato forma professionalità che l'Ateneo stesso sceglie di portare al proprio interno. È una partnership operativa, riconosciuta a livello nazionale dalla rete ESN Italia — che riunisce 53 sezioni universitarie e oltre 8.000 volontari — e a livello europeo da ESN International, la più grande organizzazione studentesca d'Europa, partner ufficiale della Commissione Europea per i programmi di mobilità Erasmus+. In vent'anni questa rete ha trasformato una piccola sezione universitaria in un soggetto strutturato, capace di organizzare eventi di scala nazionale e di portare in città centinaia di delegati da tutta Italia.

È su questa base che si fonda il progetto Ventennale, che ha ottenuto il patrocinio dell'Università degli Studi di Sassari, della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana di Sassari, del Comune di Sassari e dell'ERSU: un riconoscimento istituzionale che conferma la solidità del progetto e la volontà condivisa delle istituzioni di investire nella mobilità giovanile e nella crescita culturale del territorio. Un traguardo che ESN Sassari non vuole celebrare chiuso in sé stesso, ma trasformare in un'occasione concreta di crescita per la città. Il 6 giugno sarà la volta dell'Eurotrip, giornata interculturale e festival musicale in Piazza Università: studenti provenienti da tutto il mondo animeranno la piazza con stand dedicati alle tradizioni dei loro Paesi, mentre la serata si chiuderà con un concerto che ospiterà Jonny e Pippo Palmieri dello Zoo di Radio 105. Sono attese oltre 5.000 presenze. A chiudere l'anno, tra il 18 e il 20 settembre, Sassari ospiterà l'Assemblea Generale di ESN Italia: quasi 200 delegati provenienti da 53 sezioni universitarie si riuniranno in città per tre giorni di confronto su mobilità internazionale, sostenibilità e cittadinanza europea.

Dietro ogni evento c'è una macchina organizzativa collaudata: oltre 50 studenti volontari dell'Università di Sassari, una rete di realtà associative locali e la collaborazione con il Comune di Sassari e con l'ERSU. Le offerte raccolte durante l'Eurotrip saranno destinate a iniziative di inclusione e solidarietà già attive sul territorio, a conferma che il progetto non si esaurisce nell'evento ma genera un impatto duraturo sulla comunità. Per le realtà che vorranno affiancare ESN Sassari in questo percorso, il Ventennale rappresenta un'opportunità concreta: visibilità su un pubblico giovane, internazionale e in continua crescita, all'interno di un progetto con radici istituzionali profonde e una rete nazionale ed europea alle spalle.
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