Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloModa › Moda e memoria nella Fashion night di Pedramare
S.A. 16:00
Moda e memoria nella Fashion night di Pedramare
Appuntamento il primo maggio nel locale panoramico a Villanova Monteleone con un evento culturale e conviviale che intreccia moda, artigianato e memoria collettiva della Sardegna
Moda e memoria nella Fashion night di Pedramare

ALGHERO - Il primo Maggio, nella splendida cornice di Pedramare, alle ore 19.30, si terrà un evento culturale e conviviale che intreccia moda, artigianato e memoria collettiva della Sardegna. Protagonista della serata è il filo che diventa tessuto, abito, identità. Tra le opere più rappresentative verranno esposti gli storici costumi tipici di Villanova Monteleone. A dialogare con la tradizione una sfilata di moda che vedrà protagoniste le collezioni delle boutique locali. Nel finale una passerella di abiti da sposi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22/4Alghero al Design Week 2026: l´omaggio Marras
12/9Fashion sardo in crisi per i dazi
27/8Le prime foto di Sharon Stone ad Alghero
23/7La prima boutique Antonio Marras a New York
6/5Llencols de Aigua, Alghero sbarca negli Stati Uniti
26/2Sharon Stone alla sfilata di Antonio Marras
10/9Antonio Marras, Barbara Calò nuova Ceo
9/12Natale in moda al Padiglione Tavolara
7/9Luca Carta, look per le celebrità a Venezia
10/7Efisio Marras racconta: il mio sogno per Alghero
« indietro archivio moda »
30 aprile
Cade l´aereo: salvo l´imprenditore Sandro Veronesi
30 aprile
Turismo e pochi addetti nell´Isola. E' scontro Federalberghi-Regione
30 aprile
La festa di Sant Joan de la Porta Llatina ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)