S.A. 16:00 Moda e memoria nella Fashion night di Pedramare Appuntamento il primo maggio nel locale panoramico a Villanova Monteleone con un evento culturale e conviviale che intreccia moda, artigianato e memoria collettiva della Sardegna



ALGHERO - Il primo Maggio, nella splendida cornice di Pedramare, alle ore 19.30, si terrà un evento culturale e conviviale che intreccia moda, artigianato e memoria collettiva della Sardegna. Protagonista della serata è il filo che diventa tessuto, abito, identità. Tra le opere più rappresentative verranno esposti gli storici costumi tipici di Villanova Monteleone. A dialogare con la tradizione una sfilata di moda che vedrà protagoniste le collezioni delle boutique locali. Nel finale una passerella di abiti da sposi.