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S.A. 14:41
Cade l´aereo: salvo l´imprenditore Sandro Veronesi
Il monorotore ha perso quota nei cieli dei Pirenei e si è schiantato sul terreno. Solo ferite ma non gravi per l’imprenditore Sandro Veronesi e un altro passeggero a bordo. Provvidenziale il paracadute d’emergenza
Cade l´aereo: salvo l´imprenditore Sandro Veronesi

ALGHERO - E' vivo per miracolo Sandro Veronesi, scampato ad un incidente aereo avvenuto nei giorni scorsi nei cieli del sud-ovest della Francia, nei Pirenei Atlantici. Il fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino) e titolare di Podere Guardia ad Alghero, lo scorso 24 aprile era a bordo di un piccolo monomotore insieme a un altro passeggero. Intorno alle 16, il mezzo ha iniziato a perdere quota e si è schiantato sul terreno. A intercettare la scena è stata una pattuglia aerea della gendarmeria di Bayonne che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trovato Veronesi e il suo compagno già fuori dall'abitacolo, coscienti e doloranti per le ferite riportate nell'impatto. Provvidenziale da parte dell'imprenditore 66enne, appassionato di aviazione, l'attivazione del paracadute balistico che ha consentito al velivolo di rallentare la caduta e di evitare il peggio.

Nella foto: Sandro Veronesi durante l'inaugurazione di Podere Guardia Grande ad Alghero
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