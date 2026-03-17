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Cor 11:14
Ex Mattatoio, convenzione a Sassari
Firmata oggi in sala Bizantina la convenzione tra l’Accademia delle Belle Arti “Mario Sironi”, il Comune di Sassari e la Città Metropolitana di Sassari per il restauro e la riqualificazione dei locali
Ex Mattatoio, convenzione a Sassari

SASSARI - Un passo concreto verso la riqualificazione e valorizzazione di uno degli spazi più significativi e fruibili della città (Ex Ma). Firmata oggi in sala Bizantina la convenzione tra l’Accademia delle Belle Arti “Mario Sironi”, il Comune di Sassari e la Città Metropolitana di Sassari del sindaco Giuseppe Mascia, strumento utile a disciplinare i rapporti istituzionali finalizzati alla realizzazione dell’intervento di restauro e riqualificazione dei locali dell’ex Mattatoio di Sassari.

Per la Città Metropolitana di Sassari presente il dirigente Marco Dessole (Settore III - Appalti e Contratti, Provveditorato, Sicurezza sul Lavoro, Statistica Servizio Protezione Dati Personali), l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna e Piergianni Melis - dirigente Settore Lavori Pubblici - per il Comune di Sassari. Al tavolo sponda Accademia “Mario Sironi” il direttore Daniele Dore, Giuseppina Manca di Mores (direttrice vicaria), Marzia Spezzigu direttrice amministrativa, Vanna Cadeddu direttrice di ragioneria, Pietro Pirino e Claudio Cavallaro, consiglieri accademici.

L’adozione dello schema di convenzione si inserisce nel quadro normativo che disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti e il ricorso a forme di collaborazione tra enti per la gestione delle procedure di gara. La collaborazione tra i tre Enti sarà funzionale all’avvio delle procedure di gara e alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione degli spazi di via Zanfarino, più comunemente chiamati “Ex Ma”
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