S.A. 14:20 «Ad Alghero Medicalizzata 118 a rischio» Il grido di allarme arriva da Christian Mulas, presidente della Commissione Sanità: la Asl di Sassari sembrerebbe intenzionata a rientrare in possesso dei locali che da ben 26 anni ospitano la sala sosta dell’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata del 118 di Alghero



ALGHERO - «La Asl di Sassari, insediatasi da pochi mesi alla guida dell’Ospedale Marino di Alghero, sembrerebbe intenzionata a rientrare in possesso dei locali che da ben 26 anni ospitano la sala sosta dell’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata del 118 di Alghero. Si tratta degli spazi situati all’interno dell’area del Marino, accanto all’ex guardia medica che oggi ospita il Serd. Una prospettiva che desta forte preoccupazione. Qualora il servizio 118 fosse costretto a lasciare gli attuali locali e Areus, gestore del servizio, non riuscisse a individuare in città una sede alternativa conforme ai requisiti previsti dalla normativa, la base operativa dell’ambulanza medicalizzata, con il relativo equipaggio, potrebbe essere trasferita in periferia o addirittura in uno dei comuni limitrofi».



Il grido di allarme arriva da Christian Mulas, presidente della Commissione Sanità, che teme «una situazione che comporterebbe inevitabili disagi sia per il personale sanitario sia, soprattutto, per cittadini e turisti, con il concreto rischio di un allungamento dei tempi di intervento nelle emergenze e nelle situazioni più critiche». L’ambulanza medicalizzata di Areus, composta da medico, infermiere e autista-soccorritore, rappresenta infatti un presidio essenziale e strategico per il territorio. Alghero è una città a forte vocazione turistica ed è punto di riferimento per un vasto comprensorio. «La presenza e la centralità del mezzo avanzato non possono essere messe in discussione» incalza Mulas che aggiunge: «Le disposizioni normative prevedono la presenza di un mezzo avanzato ogni 60 mila abitanti o ogni 350 chilometri quadrati. La postazione oggi operativa presso il Marino garantisce assistenza non solo alla città di Alghero, ma anche ai territori limitrofi di Olmedo, Tottubella, Putifigari, Uri e Villanova Monteleone, effettuando centinaia di interventi ogni anno». Per questo motivo, in qualità di Presidente della Commissione Sanità, esprimo forte preoccupazione per quanto sta accadendo e annuncio la convocazione urgente dei vertici della Asl di Sassari e di Areus in Commissione, affinché venga fatta piena chiarezza sulla vicenda e siano individuate immediatamente tutte le soluzioni utili a garantire la permanenza del servizio nel cuore della città.



E ancora: «Quanto sta emergendo conferma, ancora una volta, quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione sulla sanità algherese, troppo spesso oggetto di decisioni penalizzanti provenienti anche dal livello regionale. È sempre più evidente una volontà politica orientata al progressivo declassamento della struttura ospedaliera cittadina. Oggi appare ancora più chiaro lo scenario che avevo già denunciato in passato: la scelta di trasferire il Serd nei locali di via Degli Orti all’interno dell’Ospedale Marino lasciava intravedere un disegno preciso, che rischia ora di concretizzarsi con l’indebolimento di un presidio sanitario fondamentale come il 118 medicalizzato». «Chiedo inoltre all’Amministrazione comunale di attivarsi con la massima urgenza, valutando ogni soluzione possibile per scongiurare la perdita di questo fondamentale servizio sanitario. Perdere la postazione medicalizzata del 118 ad Alghero significherebbe sottrarre un altro tassello a una sanità cittadina già fortemente indebolita negli ultimi anni. Una prospettiva che il territorio non può permettersi di accettare» conclude.