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Alguer.itnotiziesassariPoliticaOpere › Piscina comunale di Ploaghe: riapertura il 4 maggio
S.A. 18:26
Piscina comunale di Ploaghe: riapertura il 4 maggio
I lavori hanno riguardato in particolare il rifacimento della vasca, che nella nuova configurazione presenta un rivestimento in telo al posto delle precedenti piastrelle, e l’installazione di un impianto fotovoltaico, finalizzato alla riduzione dei costi di gestione: 2,3 milioni per il rilancio
Piscina comunale di Ploaghe: riapertura il 4 maggio

PLOAGHE - La piscina comunale di Ploaghe riaprirà al pubblico il prossimo 4 maggio. Sono già aperte da alcuni giorni le iscrizioni, che consentiranno agli appassionati di Ploaghe e del territorio circostante di tornare a usufruire dell’impianto dopo gli interventi di manutenzione straordinaria recentemente conclusi. I lavori hanno riguardato in particolare il rifacimento della vasca, che nella nuova configurazione presenta un rivestimento in telo al posto delle precedenti piastrelle, e l’installazione di un impianto fotovoltaico, finalizzato alla riduzione dei costi di gestione. Le novità non si fermano alla riapertura: l’Amministrazione comunale ha infatti ottenuto importanti finanziamenti per proseguire nel percorso di ammodernamento della struttura, che risente inevitabilmente del tempo trascorso dalla sua realizzazione.

L’impianto, progettato alla fine degli anni ’90 e inaugurato nei primi anni 2000, sarà oggetto di ulteriori interventi strategici. Il primo progetto prevede la riqualificazione della copertura, con la sostituzione del manto esistente con pannelli di nuova concezione, adeguatamente coibentati, in grado di garantire maggiore sicurezza ed efficienza energetica. Nello stesso intervento è inclusa anche la realizzazione della pavimentazione in asfalto del parcheggio antistante, con un significativo miglioramento dell’accessibilità dell’area. Questo intervento, del valore di 380 mila euro, è finanziato attraverso il Fondo per la Montagna, nell’ambito di un progetto condiviso tra i Comuni di Ploaghe e Ittiri, che ha portato all’assegnazione complessiva di circa un milione di euro tramite l’Unione dei Comuni del Coros. I lavori sono già stati appaltati e saranno completati entro la fine dell’estate. Ancora più rilevante è il secondo finanziamento, pari a 1.950.000 euro, ottenuto nell’ambito dell’atto aggiuntivo della Programmazione Territoriale, che ha destinato circa 30 milioni di euro ai territori del Coros e dell’Anglona. Le risorse assegnate al Comune di Ploaghe saranno interamente investite nella piscina comunale.

Questo secondo intervento prevede un ampio programma di efficientamento energetico e riqualificazione complessiva della struttura: dalla sostituzione dell’unità di trattamento aria e dei filtri, all’ampliamento dell’impianto fotovoltaico, fino a numerosi lavori manutentivi sulle strutture portanti, sui controsoffitti, sugli spogliatoi e sull’involucro edilizio. Nel complesso, i due progetti, per un valore superiore ai 2,3 milioni di euro, consentiranno una completa riqualificazione dell’impianto, che diventerà una delle strutture più moderne del nord Sardegna. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carlo Sotgiu: «Si tratta di interventi di fondamentale importanza per una struttura che ha ormai 25 anni. Grazie a questi investimenti, la piscina comunale di Ploaghe sarà completamente ammodernata e potrà garantire un funzionamento continuo ed efficiente per molti anni a venire.»
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