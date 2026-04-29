S.A. 21:37 Caserma carabinieri a Bosa: aggiudicati i lavori Per realizzare l’intervento l’amministrazione comunale ha a disposizione un finanziamento regionale di 300 mila euro (di cui 205 mila per i soli lavori), assegnato al Comune di Bosa alla fine del 2024



BOSA - Sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione della caserma dei Carabinieri di via Brigata Sassari. Per realizzare l’intervento l’amministrazione comunale ha a disposizione un finanziamento regionale di 300 mila euro (di cui 205 mila per i soli lavori), assegnato al Comune di Bosa alla fine del 2024. I lavori saranno eseguiti dall’impresa SCS Construction Srl di Cagliari, che si è aggiudicata la gara d’appalto.



Il progetto prevede una serie di interventi di ristrutturazione che riguardano le parti esterne dell’edificio (in modo da risolvere i problemi legati alle infiltrazioni di acqua piovana), gli impianti elettrici, gli infissi e l’ingresso al cortile della caserma. In particolare, saranno demoliti i canali di gronda deteriorati dei terrazzi, molti dei quali non sono necessari, saranno ripristinati gli intonaci delle murature esterne e i calcestruzzi deteriorati, rasate e ritinteggiate le pareti con geopittura resistente agli agenti atmosferici, alle alghe e alle muffe.

I cancelli di ingresso saranno rimessi a nuovo e i pilastri che li sostengono saranno demoliti e ricostruiti.



All’interno dell’edificio si interverrà sull'impianto elettrico e di illuminazione eliminando le principali criticità. Gli infissi saranno sottoposti a una manutenzione completa, con sostituzione di guarnizioni, cerniere ove non più funzionali, maniglie di chiusura e cinghie per il comando delle tapparelle.

«Con l’aggiudicazione dei lavori si chiude un iter che la nostra Amministrazione è riuscita ad avviare e portare al traguardo in pochi mesi», commentano il sindaco, Alfonso Marras, e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda. «Fare sì Bosa potesse avere una caserma funzionale e degna di ospitare i Carabinieri offrendo loro la possibilità di svolgere al meglio le attività, era un nostro preciso impegno».