Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoPoliticaOpere › Caserma carabinieri a Bosa: aggiudicati i lavori
S.A. 21:37
Caserma carabinieri a Bosa: aggiudicati i lavori
Per realizzare l’intervento l’amministrazione comunale ha a disposizione un finanziamento regionale di 300 mila euro (di cui 205 mila per i soli lavori), assegnato al Comune di Bosa alla fine del 2024
Caserma carabinieri a Bosa: aggiudicati i lavori

BOSA - Sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione della caserma dei Carabinieri di via Brigata Sassari. Per realizzare l’intervento l’amministrazione comunale ha a disposizione un finanziamento regionale di 300 mila euro (di cui 205 mila per i soli lavori), assegnato al Comune di Bosa alla fine del 2024. I lavori saranno eseguiti dall’impresa SCS Construction Srl di Cagliari, che si è aggiudicata la gara d’appalto.

Il progetto prevede una serie di interventi di ristrutturazione che riguardano le parti esterne dell’edificio (in modo da risolvere i problemi legati alle infiltrazioni di acqua piovana), gli impianti elettrici, gli infissi e l’ingresso al cortile della caserma. In particolare, saranno demoliti i canali di gronda deteriorati dei terrazzi, molti dei quali non sono necessari, saranno ripristinati gli intonaci delle murature esterne e i calcestruzzi deteriorati, rasate e ritinteggiate le pareti con geopittura resistente agli agenti atmosferici, alle alghe e alle muffe.
I cancelli di ingresso saranno rimessi a nuovo e i pilastri che li sostengono saranno demoliti e ricostruiti.

All’interno dell’edificio si interverrà sull'impianto elettrico e di illuminazione eliminando le principali criticità. Gli infissi saranno sottoposti a una manutenzione completa, con sostituzione di guarnizioni, cerniere ove non più funzionali, maniglie di chiusura e cinghie per il comando delle tapparelle.
«Con l’aggiudicazione dei lavori si chiude un iter che la nostra Amministrazione è riuscita ad avviare e portare al traguardo in pochi mesi», commentano il sindaco, Alfonso Marras, e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda. «Fare sì Bosa potesse avere una caserma funzionale e degna di ospitare i Carabinieri offrendo loro la possibilità di svolgere al meglio le attività, era un nostro preciso impegno».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:28
Serve anche qualcosa di nuovo ad Alghero
Governare non significa semplicemente portare a termine ciò che si è trovato, anche se sarebbe già tanto, ma dimostrare capacità di visione, quella vera, e soprattutto di realizzazione. Alghero ha bisogno di continuità, certo, ma anche di un cambio di passo. Meno annunci, meno “visioni” astratte, e più opere concrete, visibili, misurabili. È su questo che, oggi più che mai, i cittadini chiedono risposte
29/4/2026
Cartellonistica e viabilità, il CIPSS si rifà il look
Importanti interventi per il decoro urbano nei tre siti consortili. A Porto Torres la nuova rotonda con essenze mediterranee a basso fabbisogno idrico
24/4Piscina comunale di Ploaghe: riapertura il 4 maggio
23/4«Caragol, cantiere fermo, è allarme»
23/4«La città dei cantieri abbandonati»
22/4Cabina di regia opere pubbliche. «Via ai cantieri mai chiusi da FI»
21/4«Opere, assessore commissariato»
20/4Lavori fermi, Alghero tenta con i privati
16/4Ploaghe: la piazza centrale cambia volto
15/4Rinnovare Torre Sulis e Bastioni: Camminamento e led sul mare
14/4Sant´Agostino verso il rilancio
10/4Sant´Agostino disegna il suo futuro: incontro con i cittadini
« indietro archivio opere »
30 aprile
Cade l´aereo: salvo l´imprenditore Sandro Veronesi
30 aprile
Moda e memoria nella Fashion night di Pedramare
30 aprile
La festa di Sant Joan de la Porta Llatina ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)