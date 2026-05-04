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Cor 8:00
Posidonia, scarichi a San Marco
In attività dalla giornata di ieri il nuovo impianto per il trattamento della posidonia realizzato dal Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito di Alghero-San Marco e voluto con forza dall´ex amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci
Posidonia, scarichi a San Marco

ALGHERO - Lunedì 4 maggio è il giorno da segnare in calendario: da ieri, infatti, i primi camion di posidonia dal litorale della Riviera del Corallo hanno scaricato i primi quintali di posidonia nel nuovo impianto per il trattamento della posidonia realizzato dal Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito industriale di Alghero-San Marco.

Si tratta di un impianto ideato e voluto con forza dall'ex amministrazione comunale di Alghero guidata dal sindaco Mario Conoci e realizzato grazie anche ai finanziamenti del Pnrr. Nella giornata di oggi (martedì) l'impianto sarà aperto al pubblico alla presenza dei vertici di Cipss e Comune di Alghero, l'importante però e che entri prima possibile a regime: I volumi di posidonia presenti sul litorale di Alghero, infatti, impongono un ritmo importante di camion quotidiani in direzione San Marco.

L'apertura dell'impianto a pochi chilometri dalla città, dovrebbe garantire un grosso risparmio per il comune, che da anni era costretto ad investire una quantità di risorse finanziarie abnormi per portare il materiale a Cagliari, nell'unico impianto che fino a ieri garantiva la lavorazione ed il setacciamento della posidonia, col conseguente recupero della sabbia.
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