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S.A. 13:40
Cartellonistica e viabilità, il CIPSS si rifà il look
Importanti interventi per il decoro urbano nei tre siti consortili. A Porto Torres la nuova rotonda con essenze mediterranee a basso fabbisogno idrico
Cartellonistica e viabilità, il CIPSS si rifà il look

SASSARI - Il CIPSS avvierà nei prossimi giorni una serie di interventi di riqualificazione nei siti di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale e Alghero - San Marco. A Porto Torres sarà completamente risistemata la rotatoria tra via Vespucci e via dell’Industria, nodo strategico per la viabilità interna ed esterna dell’area produttiva. Il progetto prevede un’azione integrata che unisce funzionalità e valorizzazione estetica: oltre al rifacimento delle superfici e dei collegamenti idrici, sarà realizzato un nuovo impianto di irrigazione automatizzato e una sistemazione a verde con essenze mediterranee – tra cui rosmarino, lavanda e rose paesaggistiche – pensate per garantire sostenibilità, basso fabbisogno idrico e qualità visiva.

L’intervento include inoltre opere di scavo e posa di tubazioni, il ripristino delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi e un piano di manutenzione programmata della rotatoria, comprensivo di sfalcio, potature e sostituzione delle essenze vegetali. La sistemazione della rotonda, che cambierà aspetto a uno degli ingressi più trafficati dell’area industriale, si inserisce nelle attività di rinnovamento sostenibile del Consorzio, nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio: tra queste, il protocollo d’intesa con il Comune di Porto Torres per la rimozione e la gestione coordinata dei mezzi e dei materiali abbandonati lungo le strade consortili, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e il decoro dell’agglomerato e dell’intera città.

Parallelamente, il Consorzio ha definito un piano organico di rinnovo della cartellonistica nei tre siti per migliorare l’orientamento, la sicurezza e l’identità complessiva delle aree produttive. I vecchi cartelli, ormai deteriorati, saranno sostituiti da segnali nuovi, più chiari e leggibili. In questo modo saranno garantite coerenza visiva e immediatezza delle informazioni e, insieme, rafforzata l’immagine complessiva delle aree industriali. A Porto Torres la nuova segnaletica sarà distribuita in modo capillare lungo gli assi principali e secondari, con particolare attenzione agli ingressi degli impianti e ai punti di maggiore traffico, con oltre venti punti informativi. A Sassari - Truncu Reale, il progetto prevede una riorganizzazione completa della segnaletica interna, con oltre dieci nuovi cartelli posizionati nei nodi viari principali e nelle aree di accesso, così come ad Alghero - San Marco, dove sarà prevista anche una segnaletica dedicata ad aree specifiche, come l’impianto di lavorazione della posidonia di prossimo avvio. I lavori rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture consortili e rispondono alle esigenze delle imprese in termini di accessibilità, decoro urbano e funzionalità degli spazi.

Nella foto: rendering rotatoria Porto Torres
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