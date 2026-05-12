Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › A Sorso arriva il re dell´hip hop Guè
S.A. 13:46
A Sorso arriva il re dell´hip hop Guè
Sorso si prepara ad accogliere Guè, tra i protagonisti più influenti e longevi della scena hip hop italiana. Appuntamento il 6 giugno al Parco Vita
A Sorso arriva il re dell´hip hop Guè

SORSO - Sabato 6 giugno, al Parco Vita di Sorso, Guè sarà il grande protagonista dell’ultimo appuntamento della prima edizione di “Bellezza in Musica”, la rassegna aperta lo scorso dicembre e pensata per unire musica, arte e cultura. Rapper e produttore discografico, Guè ha attraversato oltre vent’anni di musica italiana, dai Club Dogo alla fortunata carriera solista, collaborando con alcuni dei più importanti artisti e producer del panorama nazionale. Con album ai vertici delle classifiche, milioni di ascoltatori e numerose certificazioni Oro e Platino, porterà a Sorso uno spettacolo capace di raccontare l’energia, la tecnica e l’identità del rap italiano. Il concerto al Parco Vita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire su eventi di qualità, capaci di attrarre pubblico, valorizzare la città e consolidare Sorso come luogo vivo, accogliente e protagonista nel panorama culturale del territorio.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:00
I Tenores di Bitti a Porto Torres
I Tenores di Bitti apriranno la XV edizione di "Musica, Maestro": rassegna al via il 15 maggio a Porto Torres. Il programma
10:27
Sabato i Tazenda a Porto Torres
In Piazza Umberto I, con S’Istoria Infinida, il concerto/spettacolo nato fra le pagine dell’omonimo libro firmato dal critico musicale Felice Liperi che salirà sul palco con Gigi Camedda, Gino Marielli, Serena Carta Mantilla e l’immancabile Massimo Cossu
19:21
Festival del Mediterraneo: al Sacro Cuore organo e contrabbassi
Al via la rassegna “Vespri d’organo”, quattro concerti in collaborazione con il Conservatorio “Canepa” di Sassari. Si inizia con l’organista Emmanuel Hogdé e il trio di contrabbassi Gabriele Fais, Mauro Tore e Ari Vodret
12/5/2026
Daniela Lucangeli al Quarter
La dottoressa Lucangeli arriverà ad Alghero il 27 agosto in Largo Lo Quarter per una data del cartellone di Alguer Summer Festival 2026. Questo evento fa parte della rassegna Frequenze
12/5/2026
Bortolato e Fiorito al Teatro Verdi
Si conclude con un concerto dedicato interamente alla musica barocca la rassegna I grandi interpreti della musica 2026, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica di Sassari
11/5Fedez per la festa di Saccargia
7/5Jazzalguer: 15 concerti in 7 mesi
7/5Lo Teatrì ospita Moretti e Dünen
6/5Ai Concerti di Primavera il talento di Fabian Egger
5/5Lirica estiva al Forte della Maddalena
27/4Enzo Avitabile chiude JazzOp
29/4La musica entra in corsia all´Aou di Sassari
27/4Andrej Shaklev ai Mercoledì del Conservatorio
24/4Al Conservatorio Piero Rotolo e il Talos Quintet
22/4La Big Band sarda incontra Enzo Avitabile
« indietro archivio concerti »
14 maggio
Ritira un pacco da 5 kg di hashish: arrestato
14 maggio
I Tenores di Bitti a Porto Torres
14 maggio
«Ad Alghero Medicalizzata 118 a rischio»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)