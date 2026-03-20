Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaArresti › Alghero: spaccia durante l´affidamento
Cor 15:11
Alghero: spaccia durante l´affidamento
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto la revoca dell’ordinanza di estinzione della pena precedentemente emessa a favore di un uomo di Alghero, già ammesso al regime di affidamento in prova per reati legati agli stupefacenti
Alghero: spaccia durante l´affidamento

ALGHERO - Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti del Commissariato di Alghero, che hanno documentato come il soggetto, durante il periodo di prova, avesse continuato a commettere
delitti in materia di stupefacenti. Accertata la condotta contraria al percorso di risocializzazione e la reiterazione dei reati, il Tribunale ha dichiarato l’esito negativo dell’affidamento. A seguito del provvedimento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha emesso l'ordine di carcerazione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa di Reclusione di Alghero per l’espiazione della pena di 8 mesi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:25
Arreto a Porto Torres: 368 grammi di metanfetamina
Durante lo sbarco degli autoveicoli e dei passeggeri a bordo della motonave proveniente da Barcellona, i finanzieri hanno effettuato un controllo a bordo della “navetta” adibita al trasporto delle persone appiedate verso la vicina stazione degli autobus
20/3/2026
Sbarca a Porto Torres imbottito di coca
Tratto in arresto un cittadino spagnolo quarantanovenne, trovato in possesso di 2,5 kg di cocaina trasportati a bordo di un autoveicolo. Provvidenziale l´operazione in collaborazione con i funzionari del Reparto locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari
17/3Armi ed evasione: arresto a Sassari
17/3Droga e armi a Nulvi e Siligo: due arresti
17/3Sassari: aggredisce il padre in cerca di soldi
13/3Hashish nel comodino: arrestato 39enne
12/3Muratori in casa di una 90enne la derubano
11/3Armato non si ferma al posto di blocco
10/3Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
10/3Droga, 25enne sassarese in cella
5/3Armi e ricettazione: tre arresti a Sassari
4/3Picchia il padre per un telefono: arrestato 22enne
« indietro archivio arresti »
21 marzo
Arreto a Porto Torres: 368 grammi di metanfetamina
21 marzo
Fantasy: Licia Troisi all’Ipsar di Alghero
21 marzo
Sanità Alghero: trasferimenti e modifiche



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)