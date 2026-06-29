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Revenge porn, evento ad Alghero
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione GiurisMind con il patrocinio della Città di Alghero, riunirà professionisti del diritto, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore educativo per affrontare il tema della diffusione non consensuale di contenuti digitali, della tutela della privacy, del cyberbullismo e della responsabilità nell’utilizzo delle piattaforme social
Revenge porn, evento ad Alghero

ALGHERO – Promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza del consenso e dell’uso responsabile dei social network è l’obiettivo dell’incontro "Un click può ferire – Il valore del consenso nell’era dei social", in programma venerdì 3 luglio alle ore 18.15 nella Sala Conferenze Lo Quarter di Alghero.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione GiurisMind con il patrocinio della Città di Alghero, riunirà professionisti del diritto, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore educativo per affrontare il tema della diffusione non consensuale di contenuti digitali, della tutela della privacy, del cyberbullismo e della responsabilità nell’utilizzo delle piattaforme social.

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Elias Vacca. Interverranno Aniello Mancuso, avvocato del Foro di Nocera Inferiore; Michele Delogu, responsabile della Polizia Postale di Sassari; Margherita Casula, funzionario della Professionalità Pedagogica dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Sassari; e Laura Masala, counselor esperta in mediazione scolastica. Le conclusioni saranno affidate a Chiara Masia, presidente dell’Associazione GiurisMind. L’evento, realizzato in collaborazione con Accademia di Diritto, è gratuito e aperto al pubblico.
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