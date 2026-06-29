Cor 18:41

L’Alghero-Bari a terra, notte da incubo

I passeggeri coinvolti nell’odissea del volo Alghero-Bari hanno diritto ad un risarcimento pari a 250 euro a viaggiatore per i gravi disservizi subiti. Lo ricorda RimborsoAlVolo





In base al Regolamento Ce 261/2004, in tutti i casi in cui un volo viene cancellato o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sottoforma di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica – ricorda RimborsoAlVolo - Se l’assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese sostenute, purché ragionevoli e appropriate: a tal fine è bene conservare tutte le ricevute attestanti tali spese.





In caso di cancellazione o quando i passeggeri raggiungano la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo pubblicato, scatta la compensazione pecuniaria il cui ammontare dipende dalla tratta aerea: inferiore o pari a 1500 km 250 euro; compresa tra 1500 e 3500 km 400 euro; superiore a 3500 km 600 euro.

ALGHERO - I passeggeri coinvolti nell’odissea del volo Alghero-Bari hanno diritto ad un risarcimento pari a 250 euro a viaggiatore per i gravi disservizi subiti. Lo ricorda RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, che si attiva oggi per aiutare i malcapitati che, secondo le ricostruzioni apparse in queste ore, sarebbero stati abbandonati a loro stessi.