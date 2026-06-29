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Incuria e degrado in centro storico
Ancora violato il cuore della città di Alghero. La provocazione: nei confronti di coloro che perpetrano questi atti incivili, non solo sanzioni pecuniarie, ma anche provvedimenti di allontanamento dalla città con opportuno daspo urbano
Incuria e degrado in centro storico

ALGHERO - Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, nell’ambito della campagna sensibilizzazione per la qualità urbana ha inoltrato, in data odierna, al Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, all’Assessore LL. PP. manutenzioni decoro urbano e Vicesindaco Francesco Marinaro, all’Assessora alla cultura, innovazione e conoscenza Raffaella Paola Sanna, all’assessore Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Giuliano Corbia, All’Assessora al Turismo, sviluppo economico e AAPP Ornella Piras e All’assessore alla tutela e valorizzazione ambientale Raniero Selva una dettagliata segnalazione con relativa documentazione fotografica di abbandono di rifiuti ingombranti, rifiuti vari e buste di rifiuti in varie parti della città antica. 

Piazza del teatro, una poltrona; via Roma sotto il campanile della cattedrale, un divano, vari bustoni, un’auto parcheggiata; Piazza Ginnasio/via Ardoino abbandono di buste di rifiuti accanto agli eco box; via Ardoino (sotto il teatro civico) rifiuti abbandonati accanto agli eco box; Vicolo del Teatro, alcuni carrellati della raccolta differenziata lasciarti incustoditi ostruiscono parzialmente il passaggio dei pedoni. Sono soltanto alcune delle situazioni da censurare.

«Tutto ciò, - denunciano dal Comitato Suolo Pubblico Bene Comune - nella mattinata di domenica 28 giugno suggerisce abbandono, incuria e impunità, ma soprattutto sconcerto in chi questo contesto storico ama e da sempre si batte per la sua tutela e valorizzazione. Questa condizione inaccettabile porta a chiedere interventi di prevenzione attraverso un serrato lavoro di controllo anche attraverso pattuglie mobili della polizia locale e ispettori dell’Ufficio Ecologia per reprimere gli atti incivili che deturpano la città antica».

«Atti incivili peraltro assurdi, - spiega il portavoce del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune - in considerazione del fatto che i rifiuti ingombranti possono essere smaltiti regolarmente prenotando il ritiro. Allora sorgono spontanee alcune domande: chi e perché assume queste modalità barbare?" "Perché non si seguono i sistemi corretti di smaltimento? A prescindere da quale possa essere la risposta si è convinti che nei confronti di coloro che perpetrano questi atti incivili debbano essere adottate non solo le sanzioni pecuniarie previste, ma anche provvedimenti di allontanamento dalla città con opportuno daspo urbano» conclude il provocatoriamente il portavoce del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune

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