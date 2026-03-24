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S.A. 13:15
Mulas sveglia Porta Terra: Degrado e pericolo in Piazza Sulis
Il presidente della Commissione Ambiente porta ancora una volta all'attenzione dell'Aula una questione annosa, quella della palazzina sita in via XX Settembre angolo via Fratelli Kennedy e Piazza Sulis e sulla urgente necessità di interventi a tutela  della pubblica incolumità e del decoro urbano
Mulas <i>sveglia</i> Porta Terra: Degrado e pericolo in Piazza Sulis

ALGHERO - Un'interrogazione urgente è stata presentata dal consigliere comunale Christian Mulas «sul grave stato di pericolo, degrado e abbandono dell’immobile sito in via XX Settembre angolo via
Fratelli Kennedy e Piazza Sulis e sulla urgente necessità di interventi a tutela  della pubblica
incolumità e del decoro urbano». Mulas, che è anche presidente della Commissione Ambiente, porta ancora una volta all'attenzione dell'Aula una questione annosa, quella della palazzina «sita in un’area di assoluto pregio urbano e che rappresenta una delle più evidenti e intollerabili manifestazioni di pericolo e degrado urbano nel cuore della città, deturpando gravemente un contesto riqualificato nel 2009 e di grande rilevanza turistica e identitaria, comprendente Piazza Sulis, il Quarter, Largo San
Francesco e Piazza Pino Piras».

Secondo Mulas «lo stato di fatiscenza della struttura, oltre a risultare indecoroso, genera una percezione diffusa di incuria e abbandono incompatibile con gli standard minimi di una città a vocazione turistica» e ritiene sussistano «concreti e fondati timori per la sicurezza pubblica, in ragione delle condizioni statiche dell’immobile e del cedimento del marciapiede adiacente, già oggetto di interventi parziali e insufficienti». Il presidente della Commissiona Ambiente evidenzia di come il degrado urbano produca effetti negativi a catena sull’immagine della città, sulla qualità della vita dei residenti e sulla percezione dei visitatori. E conclude chiedendo un'intervento dell’Amministrazione comunale «per eliminare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e contrastare con determinazione ogni forma di degrado, imponendo il rispetto degli obblighi di manutenzione e sicurezza ai proprietari degli immobili»;
 
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