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Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Porto abusivo di armi: arrestato a Sassari
S.A. 14:44
Porto abusivo di armi: arrestato a Sassari
Senza patente e assicurazione girava in auto con una pistola non autorizzata e dopo aver minacciato due persone: arrestato dalla Squadra Mobile
Porto abusivo di armi: arrestato a Sassari

SASSARI - Nei giorni scorsi, il personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio durante il turno notturno, sono intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa relativa a una lite appena conclusa tra tre soggetti in via Padre Luca. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, uno dei soggetti coinvolti, al termine del
diverbio, si è allontanato proferendo minacce nei confronti degli altri due. Questi ultimi facevano rientro presso la propria abitazione, dove, poco dopo, hanno notato la presenza sospetta di un’autovettura che si aggirava nei pressi dell’ingresso, attirando l’attenzione mediante manovre pericolose, quali accelerazioni improvvise emettendo appositamente rumore dagli pneumatici.

Durante la raccolta delle informazioni, gli operatori della Volante hanno udito un veicolo sopraggiungere a forte velocità proprio in direzione dell’abitazione segnalata. Alla vista dell’auto gli agenti l'hanno riconosciuta come quella già indicata dai presenti. Il conducente, accortosi della presenza degli agenti, ha cambiato repentinamente direzione nel tentativo di eludere il controllo. Gli operatori hanno inseguito il veicolo, intimando l’alt, al quale il conducente ha ottemperato poco dopo, arrestando la marcia. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola occultata all’altezza della cintura dei pantaloni, con due colpi nel caricatore, per la quale non risultava autorizzato al porto. Dagli accertamenti è emerso inoltre che lo stesso era alla guida del veicolo sprovvisto di patente di guida in quanto revocata e senza copertura assicurativa. Il soggetto è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i reati contestati il giorno seguente.
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