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Cor 8:46
Sassari: due arresti per furto di rame
L’operazione è il risultato di un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte degli equipaggi della Squadra Volante, a seguito di una serie di furti di grondaie e materiali in rame che, da tempo, stavano interessando diversi edifici pubblici della città
Sassari: due arresti per furto di rame

S ASSARI - In particolare, nei giorni scorsi, durante un ordinario servizio di pattugliamento, a seguito di una segnalazione di due uomini sospetti nei pressi della biblioteca della Soprintendenza, situata in via Monte Grappa, gli operatori delle Volanti, immediatamente allertati e grazie alla descrizione fornita dal cittadino, hanno in breve tempo rintracciato i soggetti, sorprendendoli in possesso di rame appena asportato proprio dall’edificio segnalato.

I due uomini sono stati trovati con due borsoni ed un passeggino, all’interno dei quali trasportavano circa 80 chilogrammi di materiale in rame, tra cavi elettrici e grondaie precedentemente divelte, accartocciate e rese inutilizzabili. Il rame recuperato è risultato provenire dall’edificio pubblico, sottoposto a tutela per il suo interesse storico e culturale.

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A seguito del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato.
L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori e nella tutela del patrimonio pubblico e culturale della città.
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