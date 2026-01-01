S.A. 8:45 Europa Verde Alghero accoglie Enrico Daga Europa Verde Alghero, nella propria sede di Via Pascoli 16/A, proseguirà con le riunioni che vogliono portare all’attenzione pubblica il lavoro di ciascun assessorato locale. Giovedì 9 appuntamento con l´assessore al Bilancio e Programmazione



ALGHERO - Giovedi 9 Aprile dalle 18:30 Europa Verde Alghero, nella propria sede di Via Pascoli 16/A, proseguirà con le riunioni che vogliono portare all’attenzione pubblica il lavoro di ciascun assessorato locale, di modo da annullare il distacco tra cittadini e Istituzioni e creare nuovi momenti di confronto che riavvicinino in maniera reale la politica al popolo. Dopo Francesco Marinaro sarà la volta dell’assessore al Bilancio ed alla Programmazione Enrico Daga. Ogni venerdì, invece, dalle 18:30 alle 20:30 la sede di via Pascoli 16/A sarà aperta per accogliere tutti i cittadini che vogliano incontrare i consiglieri comunali e gli amministratori di Europa Verde. La sede è a disposizione delle associazioni cittadine che non trovano spazio per incontrarsi e svolgere la propria attività.



Nella foto: Enrico Daga