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Cor 16:24
Cade in bici all´Asinara: soccorso urgente
Il battello veloce GC B-160 ha raggiunto l’ormeggio di Cala d’Oliva, dove il personale sanitario, una volta sbarcato, ha raggiunto l’infortunata nei pressi di Cala Sabina
Cade in bici all´Asinara: soccorso urgente

STINTINO - Nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio 2026, la Guardia Costiera di Porto Torres ha effettuato il trasporto sanitario d’urgenza, dall’isola dell’Asinara al porto di Stintino, di una donna di 31 anni che aveva riportato un trauma a seguito di una caduta dalla bicicletta. Il battello veloce GC B-160 ha raggiunto l’ormeggio di Cala d’Oliva, dove il personale sanitario, una volta sbarcato, ha raggiunto l’infortunata nei pressi di Cala Sabina. La donna è stata successivamente imbarcata sull’unità della Guardia Costiera e trasferita nel porto di Stintino, dove era già presente un’ambulanza del servizio 118 che ha provveduto al successivo trasporto presso il Pronto Soccorso di Sassari. La Guardia Costiera ricorda che, a decorrere dal 1° giugno 2026, sarà operativo il presidio medico presso l’isola dell’Asinara, istituito nell’ambito del protocollo d’intesa promosso dalla Capitaneria di porto di Porto Torres e sottoscritto da ASL Sassari, Comune di Porto Torres, Conservatoria delle coste della Sardegna, Parco Nazionale dell’Asinara e Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM). L’iniziativa è finalizzata a garantire un primo intervento sanitario in favore delle persone presenti o in transito sull’isola dell’Asinara, in particolare durante i periodi di maggiore afflusso turistico.
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