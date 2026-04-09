Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Futsal FC: Under 19 cerca finalissima regionale
S.A. 20:31
Futsal FC: Under 19 cerca finalissima regionale
Il Pala Manchia si prepara a trasformarsi in una bolgia giallorossa per spingere i ragazzi della Futsal FC Alghero Under 19 verso un traguardo storico: appuntamento domenica 12 aprile alle 11
Futsal FC: Under 19 cerca finalissima regionale

ALGHERO - L’FC Domenica 12 aprile, ore 11:00. Il Pala Manchia si prepara a trasformarsi in una bolgia giallorossa per spingere i ragazzi della Futsal FC Alghero Under 19 verso un traguardo storico. In palio c’è l'accesso alla Finalissima Regionale, un obiettivo che i giovani ragazzi algheresi si contenderanno nella semifinale secca contro i pari età del Gonnesa. Per la Futsal FC Alghero, e più in generale per tutto il movimento del Nord Sardegna, raggiungere la finale regionale della categoria Under 19 rappresenta un avvenimento storico. Notoriamente infatti, il dominio nel futsal giovanile sardo è stato spesso appannaggio delle formazioni del Sud dell'isola; vedere una compagine del nord Sardegna giocarsi il titolo regionale, campionato sia numericamente che tecnicamente competitivo come non si vedeva da anni, sarebbe il coronamento di un progetto tecnico costruito con tanto sacrificio negli ultimi anni.

I ragazzi di Mister Neri arrivano a questa sfida con il morale sicuramente alto anche se con alcune defezioni, dopo aver già messo in bacheca la Coppa Italia Regionale lo scorso febbraio. Dopo che nei quarti i giallorossi hanno avuto la meglio del Domus Chia Perdaxius, a far visita ai ragazzi di Mister Neri ci sarà ancora una squadra del Sulcis-Iglesiente. Domenica, però, il Gonnesa sarà un avversario ostico, pronto a dare battaglia su ogni pallone. Per questo motivo, la società chiama a raccolta tutti gli appassionati tifosi cittadini: il supporto del pubblico del Pala Manchia sarà l'uomo in più in campo per aggiungere un'altra tappa a questa già ottima stagione.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/4/2026
FC Alghero: la sfida in trasferta contro il Lauras
La squadra guidata da mister Tommaso Movilli arriva a questo appuntamento reduce da un buon momento nelle ultime giornate, con prestazioni incoraggianti che hanno ridato fiducia all’ambiente
2/4Alghero ospita il Castelsardo
1/4Futsal FC Alghero chiude con una vittoria in C1
29/3Alghero incontenibile a Usini
29/3Sassari Calcio Latte Dolce vince ad Anzio
26/3Fc lotta per la salvezza contro il Ploaghe
26/3L´alghero neo promossa affronta l´Usinese
22/3La Fc Alghero espugna Malaspina
22/3Alghero in Eccellenza, festa a Maria Pia
20/3Fc Alghero - Malaspina per la salvezza
19/3Alghero-Luogosanto vale un campionato
« indietro archivio calcio »
10 aprile
Salute donna: visite gratuite ad Alghero e Ozieri
10 aprile
Incendio in concessionaria: 9 auto a fuoco
7 aprile
Addio alla Signora di Capo Caccia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)