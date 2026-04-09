S.A. 20:31 Futsal FC: Under 19 cerca finalissima regionale Il Pala Manchia si prepara a trasformarsi in una bolgia giallorossa per spingere i ragazzi della Futsal FC Alghero Under 19 verso un traguardo storico: appuntamento domenica 12 aprile alle 11



ALGHERO - L’FC Domenica 12 aprile, ore 11:00. Il Pala Manchia si prepara a trasformarsi in una bolgia giallorossa per spingere i ragazzi della Futsal FC Alghero Under 19 verso un traguardo storico. In palio c’è l'accesso alla Finalissima Regionale, un obiettivo che i giovani ragazzi algheresi si contenderanno nella semifinale secca contro i pari età del Gonnesa. Per la Futsal FC Alghero, e più in generale per tutto il movimento del Nord Sardegna, raggiungere la finale regionale della categoria Under 19 rappresenta un avvenimento storico. Notoriamente infatti, il dominio nel futsal giovanile sardo è stato spesso appannaggio delle formazioni del Sud dell'isola; vedere una compagine del nord Sardegna giocarsi il titolo regionale, campionato sia numericamente che tecnicamente competitivo come non si vedeva da anni, sarebbe il coronamento di un progetto tecnico costruito con tanto sacrificio negli ultimi anni.



I ragazzi di Mister Neri arrivano a questa sfida con il morale sicuramente alto anche se con alcune defezioni, dopo aver già messo in bacheca la Coppa Italia Regionale lo scorso febbraio. Dopo che nei quarti i giallorossi hanno avuto la meglio del Domus Chia Perdaxius, a far visita ai ragazzi di Mister Neri ci sarà ancora una squadra del Sulcis-Iglesiente. Domenica, però, il Gonnesa sarà un avversario ostico, pronto a dare battaglia su ogni pallone. Per questo motivo, la società chiama a raccolta tutti gli appassionati tifosi cittadini: il supporto del pubblico del Pala Manchia sarà l'uomo in più in campo per aggiungere un'altra tappa a questa già ottima stagione.