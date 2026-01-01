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Alguer.itnotiziealgheroSportCalcioFc Alghero, vive le speranze salvezza
Cor 18:39
Fc Alghero, vive le speranze salvezza
Importante successo esterno per la FC Alghero che, nella terzultima giornata del campionato di Prima Categoria girone D, supera per 2-0 l’Atletico Sorso al termine di una gara ben interpretata
<i>Fc</i> Alghero, vive le speranze salvezza

ALGHERO - Tre punti fondamentali che permettono alla formazione algherese di restare in piena corsa per la salvezza. Obiettivo difficile, ma sino a quando la matematica lo permette è giusto crederci. Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, la prima occasione arriva al 21’: Cherchi, in area, si libera di un avversario e conclude verso la porta, ma la difesa di casa devia in calcio d’angolo. Il vantaggio della FC Alghero si concretizza al 25’, quando, dopo un tiro dello stesso Cherchi ribattuto, i giallorossi recuperano il pallone e sviluppano una nuova azione offensiva finalizzata da Lollo Riu, bravo a ribadire in rete su assist di Pintus.

Al 27’ la FC Alghero sfiora il raddoppio in contropiede: Riu lancia Uda, giovane allievo oggi in campo dal primo minuto, che va a segno, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Al 30’ è ancora Cherchi a provarci dal limite, con il portiere di casa che blocca senza difficoltà. L’Atletico Sorso si rende pericoloso solo nel finale di primo tempo: al 41’ Congiatu impegna Dore, attento nella presa, mentre un minuto più tardi un tentativo dalla lunga distanza viene neutralizzato senza problemi dall’estremo difensore algherese. Nella ripresa, al 50’, i padroni di casa sfiorano il pareggio colpendo la parte alta della traversa con una conclusione da fuori area.

La FC Alghero gestisce il vantaggio con ordine, pur trovando difficoltà nel rendersi nuovamente pericolosa contro una difesa ben organizzata. Il match si chiude definitivamente all’87’: Carlo Pintus, su calcio di punizione dal limite, trova una traiettoria precisa che si insacca alle spalle di Frau per lo 0-2. Nel finale spazio anche ai giovani Cuscuzzu e Porcu. Una vittoria pesante per la FC Alghero, che dimostra carattere, compattezza e determinazione, elementi fondamentali per affrontare al meglio le ultime due decisive giornate di campionato.
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