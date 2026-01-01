Cor 16:52 Sensibilizzazione ambientale con la Polizia locale Da sempre in prima linea contro il bullismo, il cyberbullismo, le dipendenze e per la promozione dell’educazione stradale nelle scuole, il Comando della Polizia locale di Sassari ha deciso di coinvolgere i più piccoli in un nuovo progetto per la sensibilizzazione ambientale



SASSARI - Da sempre in prima linea contro il bullismo, il cyberbullismo, le dipendenze e per la promozione dell’educazione stradale nelle scuole, il Comando della Polizia locale di Sassari ha deciso di coinvolgere i più piccoli in un nuovo progetto per la sensibilizzazione ambientale. Partirà nei giorni mesi e proseguirà in autunno un percorso scolastico dedicato alle prime classi delle scuole primarie cittadine durante il quale gli agenti - con una formazione specifica - guideranno i bambini nel mondo della raccolta differenziata, trasmettendo loro l’importanza di eseguirla correttamente per rispettare l’ambiente, riducendo al massimo l’inquinamento e l’impatto ambientale.



Il progetto, anche in questo caso completamente ideato e sviluppato dalle professionalità interne al Comando, punta a educare e sensibilizzare le giovanissime generazioni su un tema estremamente attuale. «Educare significa fornire i giusti strumenti per prendere decisioni consapevoli nel rispetto di ciò che ci circonda» spiegano gli ideatori, coordinati dal comandante Gianni Serra. Per questo anche durante l’Open Day che si è tenuto nelle scorse settimane, una parte della mattinata è stata dedicata proprio alla raccolta differenziata, con una caccia al tesoro che ha entusiasmato centinaia di bambine e bambine che, ancora una volta, hanno imparato giocando e divertendosi.



In questa prima fase, le classi interessate saranno inizialmente 17 coinvolgendo i bambini e le bambine più piccoli delle prime e delle seconde di due istituti, in una sorta di progetto pilota. In autunno il percorso entrerà nel vivo, dopo questa prima sperimentazione, coinvolgendo gli altri Istituti con un’azione più diffusa e interessando vari livelli di istruzione. Dopo una breve presentazione del progetto e in consista la raccolta differenziata, la sua importanza e la natura dei materiali, i bambini e le bambine saranno coinvolti in giochi in movimento come “Dove lo metto?” e da svolgere al banco come “Rifiuto o risorsa?” e “Trova il rifiuto”.



Con il gioco “Dove lo metto?”i bambini e le bambine saranno divisi in squadre dopo aver colorato i disegni raffiguranti rifiuti e dovranno correre a buttarli nel contenitore giusto; “Rifiuto o risorsa?” coinvolgerà i giovani scolari nel vedere il potenziale di riuso o riciclaggio di ogni oggetto proposto, rendendoli consapevoli che tutto può avere una seconda vita, basta un po' di fantasia (il rotolo di carta igienica può diventare un porta penne, i tappi delle bottiglie possono diventare dei fiori, le scatole di scarpe dei porta tesori); infine, “Trova il rifiuto” consiste nel chiedere ai bambini di riconoscere degli oggetti (rifiuti) fuori posto nascosti in un disegno. L’incontro si concluderà con la consegna dei diplomi del “Piccolo ecologista” a tutti i partecipanti.