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Cor 4 aprile 2026
Al Conservatorio il jazz dei Q5
L’8 aprile nella sala Sassu il concerto di cinque studenti del Canepa: Nato nel 2025 da un’idea del docente Nicola Muresu, il progetto coinvolge cinque studenti dell’istituto di alta formazione musicale
Al Conservatorio il jazz dei <i>Q5</i>

SASSARI - Il jazz li ha fatti incontrare e il corso di Musica d’insieme del Canepa li porta sullo stesso palcoscenico: sarà il Quintetto Q5 a dar vita al prossimo concerto dei Mercoledì del Conservatorio, l’8 aprile alle 19 nella sala Sassu di piazzale Cappuccini a Sassari. Nato nel 2025 da un’idea del docente Nicola Muresu, il progetto coinvolge cinque studenti dell’istituto di alta formazione musicale: Giuseppe Bussu al sax, Gabriele Isoni alla chitarra, Andrea Budroni al pianoforte, Tancredi Emmi al contrabbasso e Federico Pintus alla batteria. L’ensemble proporrà grandi standard e brani originali da Miles Davis a Tom Harrell, da Thelonious Monk a Victor Young, passando per Wayne Shorter, George Gershwin e Irving Berlin: un viaggio lungo tutto il Novecento per una serata totalmente dedicata al jazz. Il concerto sarà come sempre a ingresso libero.

La rassegna dei Mercoledì del Conservatorio, da oltre dieci anni un punto di riferimento per la musica in città, è la più ricca stagione concertistica del territorio e quest’anno conta circa trenta appuntamenti da marzo a ottobre. Raccoglie esibizioni dei più talentuosi allievi e dei docenti professionisti del Canepa, ma anche ospiti esterni di grande prestigio, in serate musicali offerte gratuitamente dal Conservatorio alla città. La grande novità di quest’anno prevede un rapporto ancora più stretto con il Comune di Sassari: i cinque concerti previsti nel mese di luglio saranno infatti ospitati nel suggestivo cortile di Palazzo Ducale, sede del municipio. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle numerose attività promosse dal Conservatorio Canepa, istituzione di alta formazione artistica e musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il sostegno di Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari.
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