S.A. 11:19 Nuovo volo Olbia-Cuneo con Aeroitalia Dal 16 giugno al 12 settembre sarà possibile volare comodamente tra Piemonte e Sardegna con due frequenze settimanali, operate con ATR 72-600 da 68 posti



OLBIA – Aeroitalia annuncia il lancio del nuovo collegamento tra Cuneo e Olbia per l’estate 2026. Dal 16 giugno al 12 settembre sarà possibile volare comodamente tra Piemonte e Sardegna con due frequenze settimanali, operate con ATR 72-600 da 68 posti.



Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato Aeroitalia, ha dichiarato: «Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire questa nuova connessione diretta tra Cuneo e Olbia, due territori ricchi di storia, cultura e grande attrattiva turistica. Con questa rotta vogliamo avvicinare ancora di più il Nord Ovest d’Italia e la Sardegna, rispondendo concretamente alle richieste di mobilità dei nostri passeggeri. La nostra missione è quella di garantire un servizio affidabile, puntuale e confortevole, valorizzando anche gli aeroporti regionali e sostenendo lo sviluppo dei territori serviti».



«Siamo lieti dell’annuncio di questa nuova rotta, che arricchisce il network di destinazioni disponibili dall’Aeroporto di Cuneo per la stagione estiva 2026 - ha affermato Paolo Merlo, presidente e Amministratore Delegato di Cuneo Airport -. Ringraziamo Aeroitalia per la fiducia dimostrata e per aver riconosciuto il potenziale di crescita del nostro scalo. Auspichiamo che questa collaborazione possa proseguire e consolidarsi, consentendo un’ulteriore espansione dell’offerta di collegamenti». Inoltre, nella stagione estiva 2026 Aeroitalia conferma la prosecuzione della rotta Cuneo-Cagliari, con due frequenze settimanali (giovedì e domenica), offrendo così un’ulteriore opzione di collegamento diretto tra Piemonte e Sardegna.