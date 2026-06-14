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Cor 12:37
Jeff Brooks torna alla Dinamo
L’ala statunitense naturalizzata italiana torna a Sassari dopo undici anni. Per lui si apre un nuovo capitolo con la maglia biancoblu
Jeff Brooks torna alla Dinamo

SASSARI - Undici anni dopo l’ultima volta, Jeff Brooks torna a vestire la maglia della Dinamo Banco di Sardegna. Protagonista di una delle pagine più straordinarie della storia biancoblu, l’ala statunitense naturalizzata italiana farà parte del roster a disposizione di coach Luca Vitali per la stagione 2026/27.

Brooks torna a Sassari dopo aver lasciato un segno profondo nella memoria dei tifosi e nella storia del club: arrivato nell’estate del 2014, fu uno degli uomini simbolo della squadra capace di conquistare, nella stagione 2014/15, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto, completando lo storico Triplete.

Giocatore di grande esperienza, intelligenza cestistica e versatilità, negli undici anni successivi alla sua esperienza sassarese ha continuato a misurarsi ai massimi livelli del basket europeo, vestendo le maglie di Avtodor Saratov, Unicaja Malaga, Olimpia Milano, Reyer Venezia e Pallacanestro Trieste. Naturalizzato italiano dal 2017 e per alcuni anni presenza stabile nel giro della Nazionale azzurra, Brooks farà parte del roster biancoblu come giocatore italiano.
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