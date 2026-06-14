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Cor 12:26
La Civica si spacca, rebus assessori
Dopo i saluti dei consiglieri comunale Martinelli e Bamonti, "Noi Riformiamo Alghero” esprime i migliori auguri di buon lavoro e di buon proseguimento dell’attività politica al nuovo gruppo “La Base Popolare”
La <i>Civica</i> si spacca, rebus assessori

ALGHERO - Con la costituzione del nuovo gruppo politico "La Base Popolare" ad Alghero, che vede l’ingresso dei consiglieri comunali Bamonti e Martinelli, già espressione nelle scorse elezioni della lista civica "Noi Riformiamo Alghero , il gruppo politico "Noi Riformiamo Alghero" esprime i migliori auguri di buon lavoro e di buon proseguimento dell’attività politica.

Per "Noi Riformiamo Alghero" restano centrali i valori del civismo, quegli stessi valori che da tempo fa sono stati alla base della nostra scelta politica a livello locale e non solo. Un civismo fatto di ascolto, concretezza e attenzione ai problemi reali della città. Il gruppo consiliare "Noi Riformiamo Alghero" prosegue quindi la sua attività con il simbolo che lo rappresenta nella massima assise cittadina.

«Continuiamo il nostro impegno per dare risposte, così come stiamo facendo, ai cittadini algheresi, con il coinvolgimento tutti i candidati della nostra lista che, con il loro sostegno, hanno dato il loro prezioso contributo al risultato elettorale e politico; per noi restano la linfa vitale della nostra azione politica e amministrativa» la stoccata dei due consiglieri comunali Emiliano Piras e Alessandro Loi.

Difficile capire cosa potrà adesso capitare in seno alla Giunta Cacciotto. In teoria, infatti, i due assessori oggi presenti nell’esecutivo vantano la copertura politica per la riconferma, nonostante le insistenti voci di probabili rimpasti post-estate: Maria Grazia Salaris è dal principio strettamente collegata ai consiglieri Piras e Loi, mentre il vicesindaco Francesco Marinaro, oltre ad aver (sulla carta) dalla sua i consiglieri Martinelli e Bamonti, gode dello scudo del primo cittadino che lo ha voluto fortemente come suo vice nel giugno del 2024.
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