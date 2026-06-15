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Basket U15: Coral Alghero campione regionale
Nella finale giocata domenica a Quartu Sant’Elena ha battuto il Calasetta Basket

Basket <i>U15</i>: Coral Alghero campione regionale

ALGHERO - Nuovo importante successo per il basket algherese giovanile: dopo l’incetta di vittoria nel settore giovanile, la Coral Basket 1993 Alghero ha conquistato il titolo regionale Under 15 maschile. Nella finale giocata a Quartu Sant’Elena ha battuto il Calasetta Basket. 

Vittoria che corona una stagione entusiasmante per la squadra guidata dal sassarese Dario Ziranu, affiancato da Chicco Salvatori e Jaun Saud. I giovani algheresi hanno chiuso il campionato imbattuti, con l’unico pareggio ottenuto nella semifinale contro il Basket Ferrini. 

Al termine della gara, la squadra è stata premiata dal presidente regionale della Fip Sardegna, Tore Serra. Un successo e che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società, pronta ora ad avviare nuove collaborazioni con le realtà cestistiche del territorio.
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