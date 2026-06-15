Cor 8:09

Fumetto, manga, cinema: Summer School ad Alghero

Formazione professionale tra fumetto, manga, cinema, sceneggiatura e narrazione contemporanea. Dopo le positive esperienze delle precedenti edizioni, torna ad Alghero l’Accademia Multimediale Kérbero

Accanto ai corsi strutturati, l’Accademia proporrà workshop specialistici dedicati alla sceneggiatura

cinematografica, alla regia audiovisiva e all’analisi narrativa attraverso lo studio degli archetipi

ricorrenti nel racconto contemporaneo. Elemento distintivo dell’edizione 2026 sarà la forte connessione con il mondo editoriale professionale. Gli elaborati finali realizzati nell’ambito del Corso di Fumetto Professionale, del Corso Manga Teen e del workshop di illustrazione saranno infatti valutati da una commissione composta dagli editori Andrea Scoppetta e Gian Luca Maconi di Tentacle Edizioni. I lavori selezionati confluiranno in una pubblicazione cartacea a colori realizzata ad Alghero da una redazione creata appositamente, con presentazione ufficiale prevista al Napoli Comicon 2027.



L’Accademia conferma inoltre la propria attenzione al territorio e alla funzione culturale e sociale della formazione. Durante i mesi estivi, oltre agli incontri pubblici e alle attività di tutoraggio dedicate ai corsisti, prenderà vita anche un progetto formativo rivolto alla popolazione detenuta della Casa di Reclusione di Alghero, con un laboratorio specifico di fumetto. A causa del ritardo nell’apertura ufficiale delle iscrizioni, il calendario iniziale ha subito una rimodulazione: i corsi propedeutici previsti in apertura partiranno dal 15 giugno mantenendo invariato il monte ore complessivo grazie a un calendario integrativo che proseguirà nei mesi successivi. Con la Summer School de l’Alguer 2026, Alghero si conferma così luogo di produzione culturale, formazione creativa e sperimentazione narrativa.

ALGHERO - Summer School de l’Alguer 2026, il progetto formativo dedicato ai linguaggi della narrazione contemporanea, realizzato in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero e a nome dell’Associazione dei Volontari per la Biblioteca San Michele ODV, con il sostegno del Comune di Alghero e il contributo di Fondazione Sardegna. Anche per il 2026, l’Accademia conferma la propria vocazione: offrire ad Alghero un polo formativo dedicato al fumetto, alla scrittura, al cinema e all’audiovisivo, creando un ponte concreto tra formazione, creatività e professione. La proposta didattica di quest’anno si amplia ulteriormente, coinvolgendo professionisti affermati del settore e costruendo un percorso che unisce formazione teorica, pratica laboratoriale e realizzazione di progetti concreti.Accanto ai docenti già protagonisti delle precedenti edizioni — Mauro Muroni, Diego Cajelli,Giovanni Bufalini e Francesca Da Sacco — entrano quest’anno nel corpo docente anche WalterVenturi, Minerva Uzzau e Pietro Mureddu, ampliando ulteriormente l’offerta formativa dell’Accademia.Le attività si svolgeranno tra gli spazi della Biblioteca San Michele e la Mediateca della SocietàUmanitaria, a Lo Quarter in Largo San Francesco 1, e saranno articolate in due momenti formativiprincipali: una prima sessione estiva e una seconda sessione autunnale. Il programma 2026 propone un’offerta formativa ampia e trasversale. Tra i percorsi principali spicca il Corso di Fumetto Professionale, un percorso completo di 180 ore che accompagna i partecipanti dalle basi del disegno fino alla costruzione professionale della narrazione a fumetti, affrontando anatomia, prospettiva, character design, inchiostrazione e sceneggiatura. Grande attenzione anche ai più giovani, con un Corso Manga Teen dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni e un Corso Manga Junior pensato per i più piccoli, dagli 8 agli 11 anni, per avvicinare nuove generazioni al racconto per immagini attraverso il linguaggio del manga.