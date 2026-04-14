S.A. 11:39 «Continuità va difesa, Regione non perda tempo» Il consigliere nazionale di Forza Italia ed ex sindaco di Alghero Marco Tedde lancia l’allarme sul futuro della continuità territoriale, oggi fortemente esposta agli effetti dell’aumento dei costi del carburante e alle richieste delle compagnie aeree di rivedere al rialzo le tariffe e si appella a Regione







Per l’esponente azzurro è necessario un cambio di passo immediato: «La Giunta regionale deve attivarsi senza indugio nei confronti del Governo nazionale per ottenere la convocazione di un tavolo istituzionale con tutti i soggetti coinvolti, dalle compagnie aeree al Ministero. Solo così sarà possibile valutare per tempo eventuali misure correttive qualora l’emergenza dovesse prolungarsi». Tedde richiama l’attenzione sul rischio concreto per i cittadini: «Siamo davanti a una situazione che può incidere pesantemente sul diritto alla mobilità dei sardi. Non è accettabile che le tensioni sui costi energetici finiscano per tradursi in un aumento dei prezzi dei biglietti, rendendo più difficile spostarsi da e per l’isola». «La continuità territoriale – conclude Tedde – rappresenta un presidio essenziale per la Sardegna e per tutte le realtà insulari. Va difesa con interventi rapidi e condivisi. La Regione emargini le solite dichiarazioni di prammatica e le rassicurazioni di facciata, si faccia parte attiva e interloquisca col Governo affinché si arrivi in tempi brevi a soluzioni concrete per affrontare le difficoltà all'orizzonte». ALGHERO - Il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde lancia l’allarme sul futuro della continuità territoriale della Sardegna, oggi fortemente esposta agli effetti dell’aumento dei costi del carburante e alle richieste delle compagnie aeree di rivedere al rialzo le tariffe. Le parole del ministro Matteo Salvini e le prese di posizione dei vettori, tra cui Aeroitalia, evidenziano una criticità concreta che rischia di mettere in crisi l’intero sistema dei collegamenti agevolati. «Non è più sufficiente limitarsi a dichiarazioni rassicuranti – afferma Tedde –. La Regione e l’assessora ai Trasporti Barbara Manca devono assumere un’iniziativa chiara e tempestiva, affrontando il problema con determinazione» [ LEGGI ].Per l’esponente azzurro è necessario un cambio di passo immediato: «La Giunta regionale deve attivarsi senza indugio nei confronti del Governo nazionale per ottenere la convocazione di un tavolo istituzionale con tutti i soggetti coinvolti, dalle compagnie aeree al Ministero. Solo così sarà possibile valutare per tempo eventuali misure correttive qualora l’emergenza dovesse prolungarsi». Tedde richiama l’attenzione sul rischio concreto per i cittadini: «Siamo davanti a una situazione che può incidere pesantemente sul diritto alla mobilità dei sardi. Non è accettabile che le tensioni sui costi energetici finiscano per tradursi in un aumento dei prezzi dei biglietti, rendendo più difficile spostarsi da e per l’isola». «La continuità territoriale – conclude Tedde – rappresenta un presidio essenziale per la Sardegna e per tutte le realtà insulari. Va difesa con interventi rapidi e condivisi. La Regione emargini le solite dichiarazioni di prammatica e le rassicurazioni di facciata, si faccia parte attiva e interloquisca col Governo affinché si arrivi in tempi brevi a soluzioni concrete per affrontare le difficoltà all'orizzonte».