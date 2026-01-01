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Red 21:31
Itf Forte Village, la pioggia rovina lo spettacolo
Cinque gli ottavi di finale maschili conclusi oggi. Volano ai quarti Francesco Forti e Gianmarco Ferrari. Tornerà in campo domani l´algherese Lorenzo Carboni
Itf Forte Village, la pioggia rovina lo spettacolo

La pioggia frena lo spettacolo nella terza giornata di gare del terzo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall'Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Cinque gli ottavi di finale maschili conclusi oggi.
Volano ai quarti Francesco Forti (6-4, 6-3 su Manuel Mazza) e Gianmarco Ferrari (6-1, 7-5 sulla testa di serie numero 6 Tommaso Compagnucci).
Sconfitte per Francesco Ferrari (6-2, 6-0 dal francese Moise Kouame, numero 3 del seeding) e Lorenzo Rottoli (6-2, 4-6, 6-1 dal russo Andrey Chepelev, testa di serie numero 8).
Torneranno in campo domani il numero 4 del seeding Carlo Alberto Caniato contro Juan Cruz Martin Manzano (sul 2-2) e la wild card Lorenzo Carboni (al servizio contro il qualificato Niels McDonald sul 5-7, 6-2, 3-4).
Nel singolare femminile, esordio vincente per la testa di serie numero 3 Samira De Stefano (6-1, 6-4 sulla wild card Greta Rizzetto), Gaia Maduzzi (7-5, 6-0 nella sfida tra qualificate contro la romena Arina Gabriela Vasilescu) e la wild card Enola Chiesa (6-0, 6-4 sulla tedesca Katharina Hobgarski, numero 2 del seeding).
Saluta il torneo Federica Urgesi (6-2, 6-3 dalla lettone Beatrise Zeltina).
In campo oggi Jessica Bertoldo (che ha perso 6-2 il primo set contro la qualificata tedesca Mariella Thamm).

Nella foto (di Antonio Burruni): Gianmarco Ferrari
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