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S.A. 20:53
Tari a Sassari: nuova truffa viaggia con sms
Arriva anche a Sassari, sugli smartphone di tante persone, la truffa online della situazione Tari non in regola, da sanare immediatamente. Un sms che intima di contattare subito il numero 8958009027 (ma potrebbero essere altri simili) per regolarizzare la posizione. Sembra tutto vero, ma è una truffa
Tari a Sassari: nuova truffa viaggia con sms

SASSARI - Arriva anche a Sassari, sugli smartphone di tante persone, la truffa online della situazione Tari non in regola, da sanare immediatamente. Un sms che intima di contattare subito il numero 8958009027 (ma potrebbero essere altri simili) per regolarizzare la posizione. Sembra tutto vero, ma è una truffa. Molti cittadini si sono rivolti in questi giorni agli uffici di via Wagner, allarmati per il messaggio. Fortunatamente queste persone hanno chiesto aiuto alle istituzioni competenti e hanno così evitato che fossero loro rubati soldi se non addirittura prosciugato il conto.

Come sempre, nei casi di truffa online, si invita il destinatario a pagare con urgenza pena l’aumento dell’importo da corrispondere, creando uno stato d’ansia che spesso porta a commettere gravi errori. È fondamentale verificare sempre l’indirizzo del mittente che corrisponda a quello ufficiale.
Il Comune e qualsiasi Ente non richiedono mai di comunicare con queste modalità informazioni personali quali dati dell’istituto di credito, password o numeri di bancomat o carta di credito; quando si utilizza un computer è importante verificare il link, per visualizzare l’indirizzo web reale che appare nella finestra in anteprima. Se si ricevono messaggi simili non bisogna in alcun modo dare seguito alla richiesta e bisogna rivolgersi subito alle forze dell’ordine, compreso il numero verde della centrale operativa del Comando di Polizia locale 800615125 e 079274100.
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