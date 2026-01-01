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S.A. 20:00
Itf Forte Village: l´algherese Carboni ai quarti
Il tennista originario di Alghero ha superato 7-5, 6-2 lo statunitense Dakotah Bobo in una sfida tra qualificati
Itf Forte Village: l´algherese Carboni ai quarti

PULA - Un italiano vola ai quarti di finale del singolare maschile dell'Itf Combined che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy, con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. E' Lorenzo Carboni, tennista sardo di Alghero, bravo a superare 7-5, 6-2 lo statunitense Dakotah Bobo in una sfida tra qualificati.

Eliminati negli ottavi Samuele Pieri (regolato 6-1, 6-0 dal tedesco Mika Petkovic), il qualificato Pietro Marino (battuto 6-4, 6-1 da un altro tennista teutonico, Tim Handel) e la wild card Lorenzo Angelini (sconfitto 6-2, 6-3 dal sudafricano Philip Henning, testa di serie numero 5 e finalista sia in singolare, sia in doppio nel torneo della scorsa settimana).

Nel tabellone femminile, sono sette le italiane approdate agli ottavi di finale. Alla testa di serie numero 2 Jennifer Ruggeri, la 3 Dalila Spiteri, Deborah Chiesa, Noemi Basiletti e la wild card Martina Trevisan vincenti ieri, si sono aggiunte la numero 4 del seeding Tyra Caterina Grant (6-4, 3-6, 6-4 sulla qualificata tedesca Valentina Steiner) e la qualificata Beatrice Ricci (7-5, 4-6, 6-3 sulla spagnola Lucia Cortez Llorca).

Nella foto (di Antonio Burruni): Lorenzo Carboni
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