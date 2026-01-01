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Red 21:37
Itf Forte Village, primo punto mondiale per Matteo Mura
Il tennista torresino supera il primo turno nel tabellone principale maschile del torneo internazionale
Itf Forte Village, primo punto mondiale per Matteo Mura

Cinque italiani sono già al secondo turno del tabellone principale del singolare maschile del quarto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Sono la testa di serie numero 5 Federico Arnaboldi (doppio 6-1 sulla wild card slovacca Alex Lapsansky), la 6 Francesco Forti (6-3, 3-6, 6-3 su Lorenzo Lorusso), la numero 7 Manuel Mazza (6-4, 6-2 su Michele Mecarelli), Giacomo Crisostomo (6-3, 6-1 sulla wild card Jacopo Borsoi) e la wild card Matteo Mura (6-4, 6-3 sul tedesco Nikolai Barsukov. Proprio il torresino Mura, con questa vittoria conquista il suo primo punto Atp in singolare. Eliminato Lorenzo Rottoli (6-4, 6-2 dall'iraniano Kasra Rahmani).

Si qualificano per il main draw Alessandro Coccioli (doppio 6-1 su Matteo Liusso), Giammarco Gandolfi (che non concede giochi a Giovanni Sanna), Filippo Pecorini (che la spunta 7-5, 5-7, 10-7 su Mattias Pisanu), Simone Macchione (6-4, 7-6 su Federico Bove) e Gregorio Biondolillo (6-3, 6-4 su Andrea Zanini). Sconfitto al turno decisivo Alberto Sanna (2-6, 6-1, 10-4 dall'elvetico Noah Lopez) e Patric Prinoth (doppio 6-1 dallo spagnolo Sergio Planella Hernandez).

Al via le qualificazioni femminili. Vanno al turno decisivo Marta Lombardini (doppio 6-3 su Camilla Gennaro), Angelica Raggi (stesso risultato sulla tedesca Lara Schmidt), Gaia Maduzzi (che ha approfittato del forfait di Carolina Dibenedetto) e Barbara Dessolis (6-2, 6-4 sulla belga Romane Longueville). Sconfitte Eleonora Alvisi (7-6, 6-3, 10-5 dalla serba Luna Vujovic), Greta Rizzetto (3-6, 6-3, 10-7 dalla ceca Julie Pastikova), Aurora Nosei (doppio 6-2 dalla francese Emma Lene), Marcella Dessolis (7-6, 6-4 dalla colombiana Yuliana Lizarazo) e Carlotta Moccia (6-2, 2-6, 10-7 dalla serba Dunja Maric). Già nel main draw sette italiane: la testa di serie numero 8 Vittoria Paganetti, Isabella Maria Serban, Laura Mair, Verena Meliss e le wild card Anna Tambelli, Enola Chiesa e Agnese Gentili.

Matteo Mura (foto Antonio Burruni)
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