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Red 21:57
Itf Forte Village, Carboni, Martin Manzano e Pedone ai quarti
Juan Cruz Martin Manzano ha sorpreso 6-3, 6-1 Carlo Alberto Caniato, Lorenzo Carboni l´ha spuntata 5-7, 6-2, 7-6(7) sul tedesco Niels McDonald, mentre Giorgia Pedone ha battuto 7-6(6), 6-4 la maltese Francesca Curmi
Itf Forte Village, Carboni, Martin Manzano e Pedone ai quarti

Si allinea ai quarti di finale del singolare maschile il terzo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall'Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Juan Cruz Martin Manzano ha sorpreso 6-3, 6-1 la testa di serie numero 4 Carlo Alberto Caniato e domani sfiderà Gianmarco Ferrari, mentre la wild card Lorenzo Carboni l'ha spuntata 5-7, 6-2, 7-6(7) sul qualificato tedesco Niels McDonald e ora si troverà davanti Francesco Forti.
Nel femminile, va ai quarti la numero 6 del seeding Giorgia Pedone, che ha battuto 7-6(6), 6-4 la maltese Francesca Curmi.
Sconfitte per Noemi Basiletti (6-3, 7-5 dalla croata Tara Wuerth, testa di serie numero 1) e Jessica Bertoldo (6-2, 7-5 dalla tedesca Mariella Thamm).
In programma domani gli altri sei ottavi di finale femminili.

Nella foto (di Antonio Burruni): Juan Cruz Martin Manzano
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