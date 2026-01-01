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S.A. 14:26
Il libro di Neria De Giovanni a Sa Die de Sa Sardigna
A Sa die de Sa Sardigna inizia il viaggio del nuovo libro di Neria De Giovanni su Grazia Deledda: la presentazione il 28 aprile alle ore 18 alla Torre di Sulis
Il libro di Neria De Giovanni a Sa Die de Sa Sardigna

ALGHERO - Martedì 28 aprile, Sa die de sa Sardigna, ricordata con orgoglio in tutta l'Isola, è stata scelta per iniziare il viaggio di presentazione del nuovo libro di Neria De Giovanni “Grazia Deledda, Roma è la mia meta” (Nemapress Edizioni), il diciottesimo volume che De Giovanni dedica alla scrittrice nuorese nell'anno del centenario del suo Premio Nobel. Alle ore 18, presso la Torre di Sulis ad Alghero nell'ambito della Fiera del libro catalana El día del libro y de la rosa, sarà Neria De Giovanni a parlarne, motivando la scelta di approfondire il legame di Deledda con Roma, città dove visse dal 1900 fino alla sua morte nel 1936. A conti fatti, quindi, Grazia Deledda visse di più nel cosiddetto “continente” che in Sardegna.

Dopo la prima nazionale ad Alghero, la presentazione del libro “Grazia Deledda, Roma è la mia meta”, proseguirà il giorno di apertura del Salone internazionale del libro di Torino il 14 maggio, presso lo stand istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. Dialogherà con l'autrice Antonio Maria Masia, presidente del Gremio dei sardi di Roma. A chiudere il mese di maggio proprio presso la sede del Gremio dei sardi di Roma a Palazzo delle Regioni, ai Parioli, il 30 maggio il libro sarà nella prima giornata di esordio della Fiera del libro sardo, “L'autore si presenta”, a cura del Gremio e dell'Associazione Salpare.

Nella foto: Neria De Giovanni
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