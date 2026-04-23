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Cor 11:00
«Caval Marì, non si perda altro tempo»
L´ex sindaco Mario Conoci interviene sull’immobile ancora da riqualificare lungo la passeggiata del lungomare Dante, una delle aree più frequentate e rappresentative della città e tenta di spronare l´amministrazione comunale
«Caval Marì, non si perda altro tempo»

ALGHERO - «Dopo anni di abbandono, oggi sempre più evidente anche per la pericolosità che rappresenta, la mia amministrazione aveva avviato un percorso concreto per restituire questo immobile alla sua funzione originaria, attualizzata e resa sostenibile. Era stato pubblicato un avviso pubblico rivolto ai privati che aveva riscosso grande partecipazione, con numerose proposte progettuali. È stato quindi individuato un progetto vincitore di alto profilo, capace di integrare attività culturali e di intrattenimento, funzioni ricettive, soluzioni avanzate di sostenibilità energetica e una qualità architettonica coerente con il pregio del sito. Ho avuto anche il piacere di presentare pubblicamente questo progetto, redatto dall’ingegner Sergio Murgia e sostenuto da una compagine imprenditoriale pronta a finanziarlo e gestirlo. Oggi, a oltre due anni di distanza, la pratica è non è ancora uscita dagli uffici comunali».

L'ex sindaco Mario Conoci interviene sull’immobile ancora da riqualificare lungo la passeggiata del lungomare Dante, una delle aree più frequentate e rappresentative della città e tenta di spronare l'amministrazione comunale. «Il progetto, per quanto risulta, pare sia seguito — in modo particolare ed encomiabile — direttamente dal dirigente del settore demanio, lo stesso quale fanno capo anche altri ambiti fondamentali dell’amministrazione e che in questa fase esercita un ruolo centrale e determinante nella gestione del procedimento. Un ruolo che comporta una responsabilità altrettanto chiara: garantire il pieno rispetto degli esiti del bando, senza introdurre modifiche sostanziali al progetto originario. Pare siano intervenute, infatti, modifiche rispetto al progetto originario, che, secondo quanto avrebbero correttamente rilevato gli uffici competenti, determinerebbero difformità rispetto al progetto vincitore del bando. Questo fatto avrebbe, tra l’altro, indotto il progettista originario ad abbandonare il progetto».

Questo scenario è estremamente delicato. Eventuali variazioni sostanziali - ricorda Conoci -esporrebbero l’amministrazione a quasi certi ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari, potrebbero configurare irregolarità amministrative e, nei casi più gravi, portare all’annullamento della gara. Oltre che altre e più gravi conseguenze. Va ricordato che la vittoria del progetto è derivata da un equilibrio preciso di elementi valutati e punteggiati. Alterare tali elementi significa mettere in discussione l’intero procedimento. «Per questo motivo ribadisco con forza un principio: il rispetto rigoroso degli esiti del bando, senza modifiche sostanziali, proprio per non mettere a rischio la realizzazione dell’opera e lasciare nel degrado, sempre più evidente, quel sito. In una fase così delicata, l’azione amministrativa deve essere improntata, oltre che ad efficenza e concretezza, a trasparenza, correttezza e piena legittimità. Mi auguro che non si perda altro tempo. La riqualificazione di quell’area rappresenta un intervento fondamentale per il decoro urbano, un’opportunità per il rilancio turistico e un recupero importante della memoria storica legata al turismo della città. Ma soprattutto è un’occasione per dimostrare che Alghero sa coniugare tradizione e innovazione, guardando al futuro senza tradire le proprie radici nel pieno rispetto delle regole» chiude Mario Conoci.
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