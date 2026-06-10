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S.A. 19:08
Concerto e masterclass di Mario Lavezzi a Cagliari
Nella consueta doppia proposta della masterclass e del concerto in scena al Teatro Massimo di Cagliari il 18 e il 19 giugno, Lavezzi, uno dei grandi "motori" della canzone autorale italiana accoglierà il pubblico raccontando e mettendo in musica sessant’anni di carriera
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CAGLIARI - Artista capace di evolversi costantemente, passando con naturalezza dal beat degli anni ’60 alla sperimentazione rock, fino a diventare uno dei principali custodi della melodia pop e un talent scout di successo, Mario Lavezzi è il protagonista del nuovo appuntamento dell’Accademia del Pop. Nella consueta doppia proposta della masterclass e del concerto in scena al Teatro Massimo di Cagliari il 18 e il 19 giugno, Lavezzi, uno dei grandi "motori" della canzone autorale italiana accoglierà il pubblico raccontando e mettendo in musica sessant’anni di carriera.

Fondatore di band storiche, autore di successi immortali, raffinato produttore e interprete, Lavezzi ha attraversato infatti sei decenni di grande musica ricoprendo ogni ruolo possibile nell’industria discografica. Il concerto di venerdì 19 giugno, ore 21, sarà dunque un viaggio tra musica, storia e successi della musica italiana dagli anni ’70 ad oggi, raccontato da chi ha vissuto in prima persona l’evoluzione del pop d’autore collaborando con artisti iconici e firmando alcuni dei brani più importanti della discografia italiana. Una serata di musica live intensa e coinvolgente assieme ai più grandi successi di Mario Lavezzi che sarà accompagnato da Massimo Satta alle chitarre, Alessio Sanna alle tastiere, Alessio Povolo al basso, Daniele Russo alla batteria, Stefania Secci Rosa e Francesca Loche alle voci.

Come di consueto, la masterclass organizzata dall’Accademia del Pop (18 giugno, ore 20.30) è un incontro aperto a tutti, pensato come momento di approfondimento artistico e confronto diretto con una figura che ha contribuito alla storia della musica italiana. L’incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il percorso artistico e creativo di Mario Lavezzi attraverso esempi, testimonianze e dialogo diretto. Durante la masterclass saranno affrontati temi legati alle modalità della nascita di una canzone, ma anche come si costruisce un’identità artistica, la produzione discografica, l’esperienza professionale nel panorama musicale italiano.

Con il doppio appuntamento del 18 e 19 giugno, prosegue la stagione 2026 dell’Accademia del Pop diretta da Massimo Satta. Realtà integrante delle produzioni di Medinsard e Sardegna Concerti, l’Accademia del Pop propone una serie di appuntamenti che vogliono celebrare la musica come espressione artistica, sociale ed economica, rivolta alla formazione del pubblico tramite lezioni concerto e alla crescita professionale dei giovani attraverso lo strumento degli stages e delle masterclass.

Nella foto: Mario Lavezzi
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