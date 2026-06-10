S.A. 21:59 Karate Csen: 20 medaglie per Martial Gym Alghero Nel campionato regionale di karate Csen la Why Company Martial Gym Alghero ha partecipato con 22 allievi, molti alle prime gare, ottenendo un risultato eccellente di ben 12 medaglie d oro, 6 medaglie d argento e 2 di bronzo



URI - Si è svolto ad Uri il campionato regionale di karate Csen. Una manifestazione con circa 300 atleti, gli spalti gremiti di spettatori e molte le personalità che hanno presenziato l’evento. Anche la Why Company Martial Gym Alghero vi ha partecipato con 22 allievi, molti alle prime gare, ottenendo un risultato eccellente di ben 12 medaglie d oro, 6 medaglie d argento e 2 di bronzo. Ultima gara del primo semestre per la compagine algherese, che ha chiuso in bellezza una stagione molto performante dove ha sempre primeggiato nelle molte competizioni a cui ha partecipato. Il merito, oltre che ai ragazzi, va allo squadrone di tecnici qualificati, che suddividono le varie categorie d’età e di cintura, proponendo allenamenti dedicati . La società si avvale di un preparatore atletico laureato e di 2 medici, tutti volontari che si allenano e aiutano i compagni di palestra. L’attività sportiva riprenderà ai primi di luglio al parco Rafael Caria, con allenamenti gratuiti e aperti a tutti coloro i quali vogliano provare questa disciplina.