Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 21:59
Karate Csen: 20 medaglie per Martial Gym Alghero
Nel campionato regionale di karate Csen la Why Company Martial Gym Alghero ha partecipato con 22 allievi, molti alle prime gare, ottenendo un risultato eccellente di ben 12 medaglie d oro, 6 medaglie d argento e 2 di bronzo
Karate Csen: 20 medaglie per Martial Gym Alghero

URI - Si è svolto ad Uri il campionato regionale di karate Csen. Una manifestazione con circa 300 atleti, gli spalti gremiti di spettatori e molte le personalità che hanno presenziato l’evento. Anche la Why Company Martial Gym Alghero vi ha partecipato con 22 allievi, molti alle prime gare, ottenendo un risultato eccellente di ben 12 medaglie d oro, 6 medaglie d argento e 2 di bronzo. Ultima gara del primo semestre per la compagine algherese, che ha chiuso in bellezza una stagione molto performante dove ha sempre primeggiato nelle molte competizioni a cui ha partecipato. Il merito, oltre che ai ragazzi, va allo squadrone di tecnici qualificati, che suddividono le varie categorie d’età e di cintura, proponendo allenamenti dedicati . La società si avvale di un preparatore atletico laureato e di 2 medici, tutti volontari che si allenano e aiutano i compagni di palestra. L’attività sportiva riprenderà ai primi di luglio al parco Rafael Caria, con allenamenti gratuiti e aperti a tutti coloro i quali vogliano provare questa disciplina.
8/5Dynamica Karate brilla a Rimini
6/5Pioggia di medaglie per i karateka algheresi a Oristano
12/2Dynamica Karate Alghero sbanca Marrubiu
18/12Al Campionato regionale Karate 9 medaglie algheresi
18/6L'algherese Piredda agli Europei di Kata
18/6Podio Dynamica Alghero al Trofeo Città di Sorso
13/5Why Company Martial Gym, successo a Salsomaggiore
13/5Karate, Dynamica Alghero ai Nazionali
16/4Karate: due algheresi sul podio nazionale
5/4Karate, risponde la Dynamica Sporting Club Alghero
« indietro archivio karate »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)