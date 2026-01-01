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Cor 8:52
«34 alloggi abbandonati e algheresi senza casa»
Emergenza abitativa ad Alghero: Non si tratta più di un disagio isolato, ma di una crisi strutturale che colpisce famiglie, giovani, lavoratori e anziani. La denuncia di Christian Mulas (PSd´Az) che chiede un piano concreto per contrastare la crisi
«34 alloggi abbandonati e algheresi senza casa»

ALGHERO - «Non è tollerabile che, mentre decine di famiglie cercano disperatamente un’abitazione, beni pubblici restino vuoti e in rovina. È assurdo continuare a parlare di progetti e riqualificazioni mai realizzate mentre l’emergenza cresce giorno dopo giorno. Chiediamo con forza l’immediata apertura di un tavolo istituzionale con l’Aeronautica Militare e l’Agenzia del Demanio; un piano concreto e urgente per il recupero e la destinazione abitativa degli immobili di Fertilia; interventi strutturali per contrastare la crisi abitativa ad Alghero, a partire dall’aumento dell’offerta di case per residenti.
Non si può più aspettare». Parole di Christian Mulas, consigliere comunale e portacolori del Psd'Az ad Alghero.

«La casa è un diritto, non un privilegio - tuona Mulas - e lasciare 34 appartamenti vuoti mentre i cittadini non trovano un tetto sotto cui vivere è una responsabilità politica e istituzionale che qualcuno deve assumersi». Ad Alghero siamo ormai di fronte a una vera e propria emergenza abitativa. Non si tratta più di un disagio isolato, ma di una crisi strutturale che colpisce famiglie, giovani, lavoratori e anziani. Affittare un appartamento è diventato un privilegio per pochi, mentre acquistarlo è fuori dalla portata di molti. I prezzi sono fuori controllo, gli stipendi restano fermi e l’offerta di case per residenti continua a ridursi, schiacciata dall’espansione delle locazioni turistiche brevi.

In questo contesto già drammatico - racconta Christian Mulas - emerge una situazione che definire paradossale è riduttivo: a Fertilia, frazione di Alghero, 34 appartamenti dell’Aeronautica Militare risultano abbandonati da anni. Si tratta delle ex palazzine per sottufficiali, costruite tra il 1937 e il 1938 insieme all’aeroporto della Nurra, oggi lasciate in uno stato di degrado inaccettabile. Nel 2025 si è arrivati persino al crollo del tetto di uno degli edifici, simbolo evidente di un abbandono protratto e irresponsabile. «Nonostante le ripetute richieste dell’amministrazione comunale, l’Aeronautica Militare e gli enti competenti non hanno fornito risposte concrete, preferendo lasciare questi immobili inutilizzati invece di destinarli a chi oggi una casa non ce l’ha. Questa situazione è inaccettabile» chiude la nota Christian Mulas (PSd'Az).
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