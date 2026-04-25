Cor 12:27 Emergenza Casa ad Alghero

«Strada già tracciata dal 2023» Mario Conoci è molto chiaro sull´emergenza casa ad Alghero: «Ritengo che l’Amministrazione comunale debba attivarsi con immediatezza. Non è più il tempo delle attese: esiste una strada chiara, già indicata. Serve la determinazione di percorrerla fino in fondo»



ALGHERO - «Le recenti sollecitazioni dei consiglieri comunali Mulas e Bamonti sul tema dell’acquisizione degli immobili dell’Aeronautica Militare nella borgata di Fertilia riportano al centro del dibattito un percorso istituzionale che ho personalmente avviato nel giugno 2023, nella mia qualità di Sindaco della città di Alghero. Con una formale comunicazione indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna, da me sottoscritta, indicai con chiarezza la necessità di reperire nuovi immobili da destinare all’emergenza abitativa, evidenziando come quelli in fase di dismissione a Fertilia rappresentassero una concreta opportunità per il territorio». Lo dichiara l'ex sindaco del comune di Alghero Mario Conoci.



«Non solo un’indicazione di principio, ma una precisa proposta operativa: il Comune si dichiarava disponibile al recupero e alla ristrutturazione degli immobili, chiedendone il trasferimento nella disponibilità dell’ente secondo le modalità più opportune. Le iniziative di questi giorni si inseriscono in una linea già definita, che oggi viene giustamente richiamata e sollecitata dai consiglieri Mulas e Bamonti. Oggi più che mai - sottolinea Mario Conoci - è necessario passare dalle parole ai fatti. La situazione abitativa ad Alghero è diventata sempre più critica e non consente ulteriori rinvii. A rendere ancora più urgente un intervento deciso è il preoccupante fermo dei lavori nel cantiere del Caragol, dove è prevista la realizzazione di 20 alloggi popolari: uno stallo che rischia di aggravare ulteriormente il disagio di tante famiglie».



«Per queste ragioni, ritengo che l’Amministrazione comunale debba attivarsi con immediatezza, dando seguito a un percorso già tracciato e concretamente praticabile. Il recupero degli immobili di Fertilia rappresenta oggi una delle poche risposte rapide e strutturali disponibili per aumentare l’offerta di alloggi pubblici e dare una risposta concreta alla comunità algherese. Non è più il tempo delle attese: esiste una strada chiara, già indicata. Serve la determinazione di percorrerla fino in fondo» chiude Mario Conoci (nella foto con l'allora e attuale assessora ai servizi sociali, Maria Grazia Salaris).