Cor 11:13 Sfratti veloci e Piano casa: più diritti per tutti Sfratti rapidi e Piano Casa, Marco Tedde (Forza Italia): Sfratti più veloci e Piano casa, così il Governo potenzia il “diritto alla casa” e costruisce un mercato degli alloggi più giusto e accessibile



ALGHERO - «Il decreto per la velocizzazione delle procedure di sfratto rappresenta una riforma attesa e necessaria, che si inserisce in una visione più ampia e di lungo periodo portata avanti con determinazione dal Governo di centrodestra». Lo dichiara il consigliere nazionale Marco Tedde. «La previsione di tempi certi per il rilascio degli immobili, con un provvedimento esecutivo entro 15 giorni dal ricorso e meccanismi che rendono più rapide ed efficaci le notifiche e le procedure di sgombero, consente finalmente di superare lungaggini che per anni hanno bloccato il mercato delle locazioni. Si tratta di una misura che restituisce fiducia ai proprietari e crea le condizioni per rimettere sul mercato migliaia di immobili oggi inutilizzati o sottratti alla disponibilità. Questo intervento servirà, tra le altre cose, per liberare le circa 22mila case popolari attualmente occupate in modo illegittimo».



«Questa riforma – prosegue Tedde – non va letta isolatamente, ma insieme al più ampio Piano casa promosso dal Governo. La combinazione tra sfratti più rapidi e interventi strutturali sull’offerta abitativa permetterà di aumentare concretamente il numero di alloggi disponibili, contribuendo a riequilibrare domanda e offerta». «Il Piano casa, infatti, prevede il recupero e la riqualificazione di decine di migliaia di alloggi pubblici oggi inutilizzabili, la realizzazione di nuove abitazioni a prezzi calmierati, l’introduzione di formule innovative come l’affitto con riscatto, il sostegno alle categorie più fragili e il coinvolgimento degli investimenti privati attraverso strumenti di partenariato e semplificazioni. A ciò si aggiungono interventi di rigenerazione urbana che miglioreranno la qualità della vita nelle nostre città».



«L’effetto combinato di queste misure è chiaro: più case disponibili, maggiore fiducia nel mercato, più opportunità per le famiglie. In particolare, si aprono prospettive concrete per i giovani e per le giovani coppie che desiderano costruire un progetto di vita, sposarsi e mettere al mondo dei figli, ma che troppo spesso si scontrano con costi proibitivi e scarsa disponibilità di alloggi. Il Governo di centrodestra dimostra così di avere una visione strategica: non interventi spot, ma una politica organica e di lungo periodo che punta a rendere l’Italia più giusta, più dinamica e più vicina ai bisogni reali dei cittadini. Favorire l’accesso alla casa significa sostenere la natalità, rafforzare la coesione sociale e rilanciare l’economia. Continueremo a sostenere con convinzione questo percorso – conclude – perché garantire il diritto alla casa vuol dire costruire il futuro del Paese».